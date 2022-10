La NASA nerds sur le 13e échantillon de roche chanceux de Mars Rover

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Un cylindre délicat de roche de la largeur d’un crayon est une excellente raison de célébrer. Le rover Perseverance de la NASA a collecté son 13e échantillon de carotte dans le cratère Jezero sur Mars. Comme d’autres échantillons récents de sa collection, celui-ci pourrait nous raconter l’histoire de l’eau et peut-être même de la vie microbienne sur la planète rouge.

“Un beau site pour collecter le noyau de roche porte-bonheur #13 !” La NASA a tweeté mardi. “Actuellement en train de s’intéresser à cet échantillon à grain fin, et visant à en obtenir un autre comme celui-ci dans cette région.” L’équipe du rover a partagé des images de la roche et du petit échantillon rangé en toute sécurité dans un tube.

Le rover a collecté des échantillons de roche par paires dans le but d’avoir des extras si nécessaire. La NASA développe le Mission de retour d’échantillons sur Mars pour récupérer la collection de roches de Percy et la ramener sur Terre pour l’étudier.

L’échantillon de carotte est très doux depuis qu’une tentative antérieure d’examen d’une roche à grain fin a mal tourné en septembre. Percy a essayé d’abraser une parcelle d’un rocher intrigant, mais l’a accidentellement cassé à la place. Cela signifiait que la roche ne pouvait pas être utilisée pour le forage et l’échantillonnage.

L’équipe du rover n’a cependant pas pleuré sur le rocher fissuré. “Bien que nous ayons dû renoncer à la science de la proximité de l’abrasion sur cette cible, nous avons obtenu des informations sur la cohésion et la résistance de la roche et avons eu l’occasion d’observer et de comparer les surfaces rocheuses fraîchement brisées et altérées”, a écrit Eleanor Moreland, membre de l’équipe de l’Université Rice dans une mise à jour de la mission la semaine dernière. Les manutentionnaires du rover se sont mis au travail pour trouver un nouveau site d’échantillonnage.

Perseverance enquête sur une ancienne région du delta d’un fleuve qui enthousiasme particulièrement les scientifiques, car il s’agit peut-être de la meilleure chance de la mission de trouver des preuves de la vie microbienne passée. Les capacités de laboratoire à bord du rover ont déjà révélé le présence de matière organique dans les roches de cette zone. C’est une découverte initiale passionnante, mais pas encore une confirmation de la vie ancienne.

Le dernier échantillon de carotte est une raison de plus de se réjouir de ramener ces roches sur Terre.