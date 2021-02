La NASA met en garde contre un deuxième rocher spatial de la taille d’un stade qui a dirigé la Terre alors qu’il reporte la mission de chasseur d’astéroïdes jusqu’en 2022

La NASA met en garde contre le deuxième astéroïde « de la taille d’un stade » se dirigeant vers la Terre dans autant de semaines, peu de temps après avoir annoncé le report de sa mission critique de défense planétaire à 2022.

Le 27 février, l’astéroïde 2021 DE, d’un diamètre à peu près de la même taille que l’Arc de Triomphe (49m), bourdonnera la Terre à une distance de 1,6 million de kilomètres (mn km), suivi peu après le 28 février par le 20 -mètre 2021 DM à une distance de 4,8 mn km.

Le jour suivant, le 1er mars, la mise à niveau sera notablement la roche spatiale de la taille de la Statue de la Liberté (91 m) DW 2011, qui passera à 5,3 mn de km.

Puis le 2 mars vient le morceau de résistance, le deuxième astéroïde en deux semaines que la NASA décrit comme « de la taille d’un stade »: 1999 RM45, avec un diamètre de 396 m – environ 1,1 fois la hauteur de l’Empire State building, 1,75 fois celle de le Golden Gate Bridge, soit 0,5 fois la taille du Burj Khalifa, rendra à la Terre une visite passagère à une distance de sécurité de 2,6 mn km.

Aucun des astéroïdes susmentionnés ne représente une menace particulière pour la planète, selon la compréhension actuelle de leurs trajectoires, mais de plus en plus de rapports sur des astéroïdes de la taille d’un stade pénétrant à proximité de la Terre ne font qu’accroître les craintes d’un impact potentiel.

L’agence spatiale américaine a annoncé que sa mission de défense planétaire DART (Double Asteroid Redirection Test) tant attendue devrait maintenant être lancée en 2022, étant donné que la fenêtre de lancement principale de cette année du 21 juillet au 24 août n’est plus viable.

Selon un communiqué de la NASA, la mission a été reportée en raison de problèmes techniques avec deux composants majeurs du vaisseau spatial, ainsi que de problèmes de chaîne d’approvisionnement causés en partie par la pandémie mondiale de Covid-19.

Hélas, l’une des missions les plus proactives de la Terre pour lutter contre le danger toujours présent d’annihilation d’astéroïdes aura maintenant lieu pendant sa fenêtre de sauvegarde, qui s’ouvre le 24 novembre et se termine le 15 février 2022.

«À la NASA, le succès et la sécurité de la mission sont de la plus haute importance, et après une évaluation minutieuse des risques, il est devenu clair que DART ne pouvait pas être lancé de manière réalisable et en toute sécurité dans la fenêtre de lancement principale», a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, dans un communiqué. .

Le vaisseau spatial DART devrait finalement être lancé à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 depuis une base de l’US Air Force en Californie. Sa cible est un système d’astéroïdes binaires composé du Didymos de 775 mètres de large et du Dimorphos de 165 mètres.

La mission DART vise à percuter Dimorphos et à le faire dévier de sa trajectoire, prouvant ainsi la viabilité de la déviation des astéroïdes en tant que principale technique de défense planétaire.

