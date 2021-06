La NASA met en garde contre un astéroïde qui devrait passer par la Terre le 1er juin

Un astéroïde massif devrait siffler par la Terre lors d’une rencontre relativement proche – 4,5 millions de miles – mardi, selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

L’astéroïde, connu sous le nom de 2021 KT1, mesure environ 600 pieds, la taille de la tour olympique de New York ou de la Seattle Space Needle.

La NASA a classé l’astéroïde comme un «objet potentiellement dangereux» parce qu’il mesure plus de 492 pieds et à moins de 4,6 millions de miles de la Terre. Il volera près de la Terre à 40000 km / h, selon le laboratoire, qui suit les objets qui dérivent près de la zone orbitale de la Terre. Bien que l’astéroïde ne devrait pas toucher directement, la NASA surveille de près.

Cet astéroïde n’est pas le seul à s’approcher de la Terre. Un astéroïde connu sous le nom de 2021 GW4 se trouvait à 12000 miles de la surface de la Terre, parcourant 18700 mph en avril. L’astronome Gianluca Masi, fondateur du projet Virtual Telescope, a déclaré que c’était « une rencontre exceptionnellement proche ».

On s’attend à ce que quatre astéroïdes plus petits aussi gros qu’un avion ou une maison passent la Terre de lundi à mercredi; aucun d’entre eux n’est potentiellement dangereux.

La NASA définit un astéroïde comme «des fragments rocheux laissés par la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d’années». Cette matière spatiale est censée orbiter autour du soleil mais s’écarte parfois de sa trajectoire orbitale à cause du tiraillement gravitationnel des planètes.

Les scientifiques disent que l’évolution de la planète pourrait provenir de collisions d’objets proches de la Terre, y compris des comètes et des astéroïdes. Une de ces théories vaut pour l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années. Les objets frappant la Terre peuvent potentiellement contenir de la glace d’eau ou des molécules à base de carbone, qui sont nécessaires pour que les animaux et les plantes prospèrent et provoquent des changements géologiques.

Bien que la Terre n’ait pas été touchée massivement par un astéroïde depuis des décennies, de petits astéroïdes passent entre la Terre et l’orbite de la lune plusieurs fois par mois, selon Planetary Defense de la NASA. Les météoroïdes, qui sont des fragments d’astéroïdes de moins de 3 pieds, peuvent frapper l’atmosphère terrestre et exploser, créant des pluies de météores lumineuses que les gens peuvent regarder depuis le balcon de leur maison.

La NASA étudie des moyens de détourner les coups des astéroïdes au cas où l’un d’entre eux constituerait une menace énorme. L’une de ces techniques, appelée tracteur gravitaire, impliquerait un engin spatial utilisant l’attraction gravimétrique mutuelle d’un satellite pour modifier la trajectoire de l’astéroïde. Cette méthode est toujours en cours.