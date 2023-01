La NASA met en garde contre la chute d’un satellite

L’agence spatiale américaine a rassuré le public sur le fait que le risque que quelqu’un soit blessé par des débris était faible

Un ancien satellite américain devrait tomber du ciel ce week-end, mais il ne fera probablement de mal à personne, a révélé vendredi l’agence spatiale américaine NASA, soulignant que les chances que des débris nuisent réellement à quiconque étaient “très lent», à environ 1 sur 9 400.

Le satellite à bilan radiatif terrestre de 38 ans et de 5 400 livres (2 449 kg) devrait rentrer dans l’atmosphère terrestre dimanche soir vers 18 h 40, heure de l’Est, plus ou moins 17 heures, selon le ministère de la Défense. Alors que la majeure partie devrait brûler lors de la rentrée, certaines parties pourraient survivre à la chute.

Aerospace Corp., une société de recherche et développement axée sur l’espace, prévoit un atterrissage lundi matin pour les débris, qui traverseront l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient et les régions occidentales de l’Amérique du Nord et du Sud.

L’ERBS a été lancé en 1984 depuis la navette spatiale Challenger en tant que l’un des trois satellites de la mission Earth Radiation Budget Experiment. Il a été lancé en orbite par Sally Ride, la première femme américaine dans l’espace. Alors que sa durée de vie n’était censée être que de deux ans, il a continué à prendre des mesures jusqu’en 2005.

Le satellite a été équipé pour mesurer la “bilan énergétique», l’équilibre entre la quantité d’énergie solaire absorbée par la planète et la quantité qu’elle rayonne, et pour mesurer la quantité d’ozone, de vapeur d’eau, de dioxyde d’azote et d’aérosols dans la stratosphère. Son instrument de mesure stratosphérique, connu sous le nom de Stratospheric Aerosol and Gas Experiment II, est reconnu pour avoir confirmé l’amincissement de la couche d’ozone, qui absorbe la majeure partie du rayonnement ultraviolet du soleil.

Ni la NASA ni le ministère de la Défense n’ont expliqué pourquoi le satellite est tombé hors de son orbite. Bien que les satellites entrent parfois en collision les uns avec les autres, cela est censé être rare. Cependant, l’orbite terrestre est de plus en plus encombrée de milliers de satellites du secteur privé de Starlink et d’autres fournisseurs d’accès Internet sans fil, à tel point que les astronomes craignent que la quantité de lumière qu’ils réfléchissent ne rende bientôt impossible la vision dans l’espace et demandent un moratoire sur leur lancement.