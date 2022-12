La NASA Mars Rover vient de déposer son premier échantillon sur la planète rouge

À première vue, vous pourriez penser que l’image ci-dessus provient d’un film Star Wars ; un vieux sabre laser laissé à la surface de Tatooine ou Mustafar. Mais ce n’est pas un sabre laser, et le sol en dessous ne vient pas d’une galaxie très, très lointaine. Non, c’est Mars.

Le rover Persévérance de la NASA, errant actuellement autour d’un ancien lit de lac connu sous le nom de Jezero Crater, a déposé le premier échantillon à la surface d’une autre planète, espérant qu’un vaisseau spatial encore à construire viendra récupérer les tubes dans la prochaine décennie. La NASA avait laissé entendre que Percy était sur le point de commencer à construire “le premier dépôt d’échantillons de l’humanité sur une autre planète” dans un article de blog le 17 décembre à un endroit connu sous le nom de “Three Forks”.

NASA/JPL-Caltech/MSSS



L’échantillon a été prélevé le 31 janvier et est officieusement connu sous le nom de “malais”. L’échantillon lui-même a à peu près la taille d’un morceau de craie et est protégé du rude environnement martien à l’intérieur du tube de titane. Persévérance l’a retenu toute l’année, avant de le laisser tomber d’environ trois pieds sur le sol rocheux de Mars.

“Voir notre premier échantillon au sol est une excellente pierre angulaire de notre période de mission principale”, a déclaré Rick Welch, chef de projet adjoint pour Perseverance au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dans un communiqué. déclaration.

La NASA et l’Agence spatiale européenne développent un atterrisseur sur Mars spécialement conçu pour prélever des échantillons dans le ventre du rover Persévérance, les placer dans une fusée et les renvoyer de Mars vers la Terre. Une telle mission ne ramènerait pas les échantillons sur Terre avant le début des années 2030.



Cependant, il y a des imprévus. Si Perseverance ne peut pas se rendre à l’atterrisseur et livrer les échantillons, le plan de secours consiste à récupérer les échantillons qu’il dépose dans le dépôt avec une paire d’hélicoptères. Oui, des hélicoptères. Comme le savent les observateurs de Mars, les hélicoptères marchent plutôt bien sur la planète rouge. Au cours des prochaines semaines, Percy devrait déposer plus d’échantillons avant la fin de sa période de mission principale le 6 janvier 2023.

“C’est un bel alignement que, tout comme nous commençons notre cache, nous fermons également ce premier chapitre de la mission”, a déclaré Welch.

La collecte d’échantillons en révélera plus sur la géologie et le climat martiens et aidera à rechercher des signes que des microbes ont autrefois existé sur la planète rouge.

La NASA n’est pas le seul candidat à retourner des échantillons de Mars. L’agence spatiale japonaise espère également récupérer des échantillons de la sphère martienne. La mission MMX prévoit d’atterrir sur la lune en forme de pomme de terre de Mars, Phobos, et de ramener ces échantillons à la maison avant la fin de la décennie.