La NASA Mars Rover termine triomphalement le premier dépôt d’échantillons sur un autre monde

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Il a fallu moins de six semaines au rover Perseverance de la NASA pour créer le premier dépôt d’échantillons sur un autre monde. Le JPL de la NASA a annoncé samedi que le rover avait placé avec succès 10 tubes sur le sol martien selon un schéma spécifique qui permettrait à une future mission de venir les chercher si besoin.

Les travaux de Percy ont été au service d’une grande idée : ramener des morceaux de Mars sur Terre pour une étude approfondie par des scientifiques. Les chercheurs espèrent qu’ils pourraient dire si la planète rouge abritait autrefois la vie microbienne. Le dépôt d’échantillons est une partie importante de la prochaine mission Mars Sample Return (MSR) visant à amener des roches martiennes sur Terre dans les années 2030.

La NASA a qualifié l’achèvement du dépôt d’étape majeure qui impliquait une planification et une navigation de précision pour s’assurer que les tubes pourraient être récupérés par deux hélicoptères de la mission MSR. Le rover a collecté des échantillons par paires, afin qu’il puisse en déposer un sur le sol et garder l’autre à bord. La NASA s’attend à ce que Percy rencontre l’atterrisseur MSR en personne pour livrer ses échantillons, mais si quelque chose l’empêche, les hélicoptères et le dépôt d’échantillons seront la solution de repli.

Les tubes sont pour la plupart remplis de roches, mais le rover a également largué un échantillon de l’atmosphère martienne et un tube “témoin” cela pourrait aider les scientifiques à déterminer s’il y a eu une contamination accidentelle de la Terre. Les tubes témoins passent par les mouvements d’échantillonnage et de scellement, mais ne sont pas remplis de roche ou de terre.



Les échantillons de roche que Percy a recueillis reflètent la géologie variée du cratère Jezero et son histoire de l’eau. Le rover a collecté des carottes de roches ignées (volcaniques) et sédimentaires.

L’achèvement du dépôt marque la fin d’une tâche majeure et le début d’une nouvelle exploration alors que Persévérance remonte un ancien delta fluvial. Le rover est en résidence sur Mars depuis début 2021. Il a déjà fait ses preuves en tant que moteur de la science. Ses échantillons de roche pourraient révolutionner notre compréhension de la vie dans notre système solaire. Bon travail, Percy.