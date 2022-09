La NASA lancera la fusée Artemis I Moon de la rampe de lancement à l’approche de l’ouragan Ian

La NASA a temporairement annulé le lancement d’Artemis I et ramènera sa gigantesque fusée Space Launch System et sa capsule Orion au bâtiment d’assemblage de véhicules du Kennedy Space Center. La décision tombe comme Ouragan Ian menace de se déplacer vers le nord à travers Cuba et en Floride, apportant des vents et des pluies extrêmes à proximité du pad.

L’agence spatiale a décidé de retirer ses équipes de lancement et de se concentrer sur la préparation d’un retour en arrière samedi matin, reportant un dernier appel à dimanche. Dimanche, la NASA a annoncé qu’elle continuerait à surveiller la tempête, lui donnant toutes les dernières chances pour que la fusée reste sur le pad et tire pour une date de lancement le 2 octobre – mais lundi, il a été annoncé que la fusée aux teintes mandarine sera réintroduit dans le VAB à partir de 23 h HE.

Ce calendrier, a expliqué la NASA, était basé sur des critères météorologiques prévus dans la région et sur la décision de laisser “du temps aux employés pour répondre aux besoins de leurs familles et protéger le système intégré de fusée et d’engin spatial”.

La tempête tropicale Ian s’est intensifiée dimanche soir et a été reclassée en ouragan, le cinquième de la saison 2022. Le risque pour le vaisseau spatial était trop grand pour le laisser exposé. La NASA avait vu un tonneau tempête traverser le centre spatial avant la première tentative de lancement, avec de superbes photographies capturées des tours de foudre de la rampe de lancement détournant les boulons dangereux loin de la fusée.

La restauration intervient après deux tentatives de lancement avortées. Fin août, lors de la première tentative, la NASA a découvert un problème avec le moteur 3. La deuxième tentative a vu une fuite d’hydrogène forcer un arrêt. Après de nouveaux tests le 21 septembre, la NASA semblait prête à partir, mais la saison des ouragans dans l’Atlantique a forcé un autre retard. La NASA va maintenant évaluer la prochaine meilleure opportunité de lancer Artemis I sur la lune pendant que la fusée attend dans le bâtiment d’assemblage de véhicules.