La quête pour connaître les secrets de la création du monde a toujours intrigué les astronomes et les physiciens. Ces chercheurs ont cartographié l’univers à l’aide de télescopes pour trouver des réponses à ces questions. Le télescope Hubble a résolu de nombreuses énigmes de l’univers – des quasars aux trous noirs – car il offrait une vue au-delà de l’orbite terrestre. Mais maintenant que le télescope vieillit, les scientifiques travaillent maintenant à la mise en place d’un nouveau télescope avancé et remplaceront l’ancien dans un cratère sur la Lune. 500 000 $ ont déjà été attribués à la Télescope radio du cratère lunaire (LCRT), un concept de mission, pour soutenir le travail supplémentaire de la phase II du programme Innovative Advanced Concepts (NIAC) de la NASA.

Le télescope servira à mesurer les ondes radio de grande longueur d’onde générées par les âges sombres cosmiques. Cette période a existé pendant quelques centaines de millions d’années après le Big Bang, avant l’apparition des étoiles. «Alors qu’il n’y avait pas d’étoiles, il y avait suffisamment d’hydrogène pendant l’âge sombre de l’univers, l’hydrogène qui allait éventuellement servir de matière première aux premières étoiles», a déclaré le radio-astronome Joseph Lazio, cité par la NASA.

On pense que le télescope qui est proposé pour être officiellement installé par l’agence spatiale américaine pourrait transformer la vision de l’humanité du cosmos. Alors que le Big Bang a toujours été au centre des recherches des cosmologistes pour savoir comment l’univers a vu le jour, on en sait peu sur l’âge des ténèbres – la période de quelques millions d’années après la naissance de l’univers.

Selon les astronomes, les émissions radio à longue longueur d’onde générées par le gaz qui a rempli l’univers pendant cette période pourraient révéler de nombreux secrets.

Pourquoi la face cachée de la Lune a-t-elle été choisie pour être le meilleur emplacement pour la mission?

La couche supérieure de la Terre, également connue sous le nom d’ionosphère, contient des ions et des électrons qui réfléchissent les ondes radio de longue durée et noient les signaux les plus faibles. C’est la raison pour laquelle les radiotélescopes ne peuvent pas sonder la période mystérieuse sur Terre. Mais, de l’autre côté de la Lune, il n’y a pas d’atmosphère pour refléter les signaux, et le satellite naturel bloquerait le bavardage radio de la Terre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici