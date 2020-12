L’agence spatiale américaine NASA a lancé son rover Perseverance pour Mars en juillet 2020. Le rover atterrirait sur Mars en février et l’agence spatiale a publié une bande-annonce de mission pour l’entrée de Perseverance sur la planète rouge. La bande-annonce de la mission montre les opérations d’entrée, de descente et d’atterrissage (EDL) du rover Perseverance, accompagnées de musique et d’animations intenses. On dit que l’atterrissage est l’une des parties les plus compliquées qui peuvent faire ou défaire la mission.

La vidéo animée publiée par la NASA montre à quoi pourrait ressembler la fin du voyage du rover Perseverance. L’animation couvre tout, de l’arrivée au déploiement du parachute jusqu’à l’atterrissage proprement dit, le rover étant placé doucement à la surface de la planète rouge. La NASA assurera une couverture en direct de l’atterrissage le 18 février. La bande-annonce laisse entendre que le commentaire en direct commencera à 11 h 15 PST et sera diffusé en direct sur nasa.gov/live. Une fois sur Mars, le rover Perseverance recherchera des signes de vie ancienne, pilotera un hélicoptère et collectera des échantillons de roches et de poussières que la NASA espère ramener sur Terre.

Le rover Perseverance de la taille d’une voiture a été lancé le 30 juillet de cette année à 7 h 50 (HAE). Le rover a été lancé à bord d’une fusée Atlas V de United Launch Alliance depuis la base aérienne de Cape Canaveral en Floride. L’atterrissage du 18 février mettra fin à une croisière de près de sept mois vers la planète rouge. La mission sur Mars qui utilise le rover Perseverance coûterait 2,7 milliards de dollars (environ 19 900 crores de Rs).