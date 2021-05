La NASA lance une mission d’étude du climat et des courants océaniques après la pandémie

Après avoir été retardée d’un an en raison de la pandémie, la NASA a lancé une mission avec des instruments scientifiques à bord d’un planeur océanique automoteur et de plusieurs avions pour étudier le rôle des petits tourbillons et des courants océaniques dans le changement climatique. La mission S-MODE (Sub-Mesoscale Ocean Dynamics Experiment) déploiera sa suite d’instruments aquatiques et aériens pour montrer ce qui se passe juste sous la surface de l’océan.

L’équipe S-MODE espère en savoir plus sur les mouvements à petite échelle de l’eau de mer tels que les tourbillons. Ces tourbillons s’étendent sur environ 6,2 miles ou 10 kilomètres, déplaçant lentement l’eau de l’océan dans un motif tourbillonnant. «Cette campagne en mai vise en grande partie à comparer différentes façons de mesurer les courants de surface de l’océan afin que nous puissions avoir confiance dans ces mesures lorsque nous arriverons au projet pilote en octobre», a déclaré Tom Farrar, scientifique associé à la Woods Hole Oceanographic Institution au Massachusetts chercheur principal pour S-MODE.

La campagne de terrain à part entière commencera en octobre 2021. L’équipe utilise un planeur à vagues commercial automoteur équipé d’instruments scientifiques capables d’étudier l’océan depuis sa surface. Les gadgets les plus importants à bord sont les profileurs de courant Doppler acoustiques, qui utilisent un sonar pour mesurer la vitesse de l’eau et collecter des informations sur la vitesse à laquelle les courants et les tourbillons se déplacent, et dans quelle direction.

Le planeur transporte également des instruments pour mesurer la vitesse du vent, la température et l’humidité de l’air, la température et la salinité de l’eau, ainsi que le rayonnement lumineux et infrarouge du soleil. Les nouvelles données permettront aux scientifiques d’estimer les échanges de chaleur et de gaz entre l’atmosphère terrestre et l’océan, et par conséquent de mieux comprendre le changement climatique mondial.

Alors que le Wave Glider continue sa lente marche à travers la surface de l’océan, plusieurs avions survoleront pour collecter des données sous un angle différent. Les déploiements d’octobre utiliseront également l’avion Gulfstream III du Langley Research Center de la NASA avec le spectromètre d’imagerie à distance portable (PRISM) de JPLa – un instrument pour mesurer le phytoplancton et d’autres matières biologiques dans l’eau – un grand navire et quelques voiliers autonomes, appelés Saildrones, en plus des avions et des planeurs de vagues.

