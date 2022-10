La NASA lance une étude sur les ovnis

Un panel de chercheurs analysera des données non classifiées pour aider l’agence spatiale à examiner les futures observations

Une étude sur les OVNIS par une équipe de scientifiques de la NASA a commencé lundi, avec des chercheurs de disciplines variées se penchant sur des données non classifiées pour mieux comprendre les phénomènes aériens. Après des décennies de secret, plusieurs départements gouvernementaux tournent désormais leur attention vers le ciel, y compris le Pentagone.

L’étude de l’agence spatiale rassemble 16 chercheurs, dont des scientifiques des données, des océanographes, des physiciens et des astrobiologistes, ainsi que l’ancien pilote de chasse et astronaute Scott Kelly.

L’étude n’utilisera que des données non classifiées provenant de sources civiles et commerciales, et ne vise pas à expliquer ce que sont réellement les ovnis – désignés par la NASA comme des phénomènes aériens non identifiés (UAP) -. Au contraire, ses découvertes informeront la NASA sur la meilleure façon d’étudier les futures observations.

“Explorer l’inconnu dans l’espace et l’atmosphère est au cœur de ce que nous sommes à la NASA”, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de l’agence. « Comprendre les données dont nous disposons sur les phénomènes aériens non identifiés est essentiel pour nous aider à tirer des conclusions scientifiques sur ce qui se passe dans notre ciel. Les données sont le langage des scientifiques et rendent l’inexplicable, explicable.

Lors de l’annonce de l’étude en juin, la NASA a déclaré qu’il y avait “Aucune preuve que les PAN sont d’origine extraterrestre.”

Cependant, le gouvernement américain a admis qu’il n’avait pas de meilleures explications pour certaines observations de PAN. Le Pentagone a publié l’année dernière un rapport indiquant qu’il avait examiné les observations de 144 PAN depuis 2004, et ne pouvait en expliquer qu’un : un ballon météo dégonflé. Un an plus tôt, alors que le Congrès tenait sa première audition sur les ovnis en plus de 50 ans, le Pentagone a déclaré qu’il avait rassemblé près de 400 rapports de militaires faisant état de rencontres et d’observations mystérieuses.

Le ministère de la Défense a créé en janvier une unité de suivi des ovnis appelée Airborne Object Identification and Management Group, rebaptisée All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) en juillet et élargissant sa portée pour inclure des objets sur terre et sur mer, ainsi que dans les cieux.

Contrairement à l’équipe de la NASA, les chercheurs de l’AARO ont accès à des données classifiées de l’armée américaine et traitent le projet comme une question de sécurité nationale. Les scientifiques de l’AARO vont “détecter, identifier et attribuer des objets d’intérêt”, et “atténuer et vaincre” menaces à la sécurité si nécessaire, a déclaré le Pentagone en juillet.