La NASA lance la mission lunaire Artemis 1

Le lancement sans équipage marque les débuts de la fusée la plus puissante jamais assemblée et donne le coup d’envoi du retour tant attendu de la NASA à la surface de la lune. Il s’agit de la première mission du programme lunaire Artemis de la NASA, dont l’agence espère qu’elle conduira à l’atterrissage d’astronautes sur la Lune lors de sa troisième mission en 2025.

L’imposante fusée Space Launch System (SLS) de l’agence et la capsule Orion devraient décoller au cours d’une fenêtre de lancement de deux heures qui s’ouvre à 1 h 04 HE. En cas de succès, la mission Artemis I durerait 26 jours au total avant le retour d’Orion sur Terre.

Bien qu’Artemis I ne transporte pas d’astronautes et n’atterrisse pas sur la lune, la mission est essentielle pour démontrer que la fusée monstre et la capsule spatiale de la NASA peuvent offrir les capacités promises.

Artemis I a cinq ans de retard et des milliards de dollars de plus que son budget. Plus de 40 milliards de dollars ont déjà été dépensés pour le programme, dont une grande partie pour le développement de SLS et d’Orion. Le système est livré avec un prix par lancement de 4,1 milliards de dollars.

La NASA a d’abord tenté de lancer Artemis I en août, mais a annulé plusieurs tentatives depuis lors après avoir découvert des problèmes techniques avec les moteurs de la fusée.

En septembre, l’agence a ramené la fusée dans le bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) pour se protéger de l’ouragan Ian, renvoyant le véhicule à la rampe de lancement LC-39B le 3 novembre.

La semaine dernière, la NASA a laissé SLS et Orion sur la rampe de lancement pour affronter les vents de l’ouragan Nicole.

La NASA a déclaré avoir vérifié la fusée et le vaisseau spatial après le passage de la tempête et n’avoir trouvé aucun dommage majeur au véhicule. Il a déclaré qu’une section d’isolation de 10 pieds près de la capsule Orion s’était retirée en raison des vents violents – mais la NASA a décidé de poursuivre la tentative de lancement de mercredi après qu’une analyse a montré qu’elle ne devrait pas causer de dommages importants si l’isolation tombe pendant le lancement.

Si nécessaire, la NASA a une date de lancement de secours prévue pour le 19 novembre.