La NASA lance deux petits satellites pour suivre les ouragans

La NASA a lancé deux petits satellites pour suivre les cyclones tropicaux, heure par heure, depuis une base en Nouvelle-Zélande.

Les nouveaux traqueurs de tempête peuvent survoler des ouragans ou des typhons toutes les heures, contre toutes les six heures avec les satellites actuels.

Les chercheurs pourront voir comment les tempêtes évoluent sur une base horaire.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

La NASA a lancé lundi deux petits satellites conçus pour suivre les cyclones tropicaux heure par heure depuis une base en Nouvelle-Zélande, dans le cadre d’un projet qui pourrait améliorer les prévisions météorologiques sur les tempêtes dévastatrices.

Les nouveaux traqueurs de tempête, envoyés en orbite sur une fusée construite par la société américaine Rocket Lab, peuvent survoler des ouragans (ou des typhons dans le Pacifique) toutes les heures, contre toutes les six heures avec les satellites actuels.

Les chercheurs pourront voir les tempêtes évoluer toutes les heures, a déclaré le scientifique de la NASA Will McCarty lors d’une conférence de presse pour le premier lancement de la mission TROPICS.

« Nous avons encore besoin des grands satellites », a-t-il ajouté. « Ce que nous en tirons, c’est la possibilité d’ajouter plus d’informations aux satellites phares que nous avons déjà. »

Un deuxième navire construit par Rocket Lab doit être lancé dans environ deux semaines, transportant deux autres satellites pour compléter une petite constellation de quatre satellites de suivi des tempêtes.

LIRE | EXPLICATEUR | Les tempêtes deviennent-elles plus puissantes et dangereuses ?

Les informations recueillies sur les précipitations, la température et l’humidité pourraient aider les scientifiques à déterminer où un ouragan touchera terre et son intensité, aidant ainsi les habitants des zones côtières à mieux se préparer à d’éventuelles évacuations.

« De nombreuses organisations opérationnelles comme le National Hurricane Center et le Joint Typhoon Warning Center et bien d’autres sont prêtes à recevoir des images tropicales pour aider à informer leurs prévisionnistes », a déclaré Ben Kim, responsable du programme à la NASA.

A long terme, une meilleure compréhension de la formation et de l’évolution de ces tempêtes pourrait permettre d’améliorer les modèles climatiques.

La constellation était initialement destinée à avoir six satellites, et non quatre, mais les deux premiers ont été perdus lorsqu’une fusée américaine Astra a mal fonctionné peu de temps après le décollage l’année dernière.

Selon les scientifiques, les ouragans, ou typhons, deviennent plus puissants à mesure que la surface de l’océan se réchauffe.

L’ouragan Ian, qui a dévasté la Floride en 2022, a tué des dizaines de personnes et causé plus de 100 milliards de dollars de dégâts, ce qui en fait de loin la catastrophe climatique la plus chère au monde de l’année.