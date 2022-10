La NASA Insight Lander détecte la présence de lave sous la surface de Mars

La planète Mars intrigue depuis longtemps les scientifiques et les astronomes. Alors que les faits disponibles suggèrent que la planète est froide et stérile, une nouvelle recherche révolutionnaire a laissé entendre qu’il pourrait y avoir du magma coulant profondément sous la surface. Selon une étude publiée dans la revue Nature Astronomy, le magma est né d’un volcan au cours des 50 000 dernières années, a rapporté Phys.org.

qui est née d’un volcan au cours des 50 000 dernières années.

L’équipe de recherche, dirigée par l’ETH Zurich (Institut fédéral suisse de technologie), a analysé un groupe de plus de 20 tremblements de terre récents sur Mars, dont quelques-uns ont été déclenchés par une “source chaude”, qui n’a conduit qu’à la lave en fusion actuelle. . L’équipe a ensuite examiné des images satellites de la région et a trouvé des dépôts de poussière sombre “situés à plus de 18 pieds sous la surface qui signale une région volcanique”.

La découverte, si elle est confirmée, pourrait changer la façon dont les chercheurs étudient Mars et le fait que la planète est immobile et sans activité volcanique. L’auteur principal de l’article, Simon Staehler, a déclaré: “La teinte plus foncée de la poussière signifie des preuves géologiques d’une activité volcanique plus récente – peut-être au cours des 50 000 dernières années – relativement jeune, en termes géologiques.”

De plus, Anna Mittelholz, boursière postdoctorale à l’ETH Zurich et à l’Université de Harvard, a déclaré: “Bien qu’il reste encore beaucoup à apprendre, les preuves d’un potentiel magma sur Mars sont intrigantes.”

Pendant ce temps, l’équipe enquêtait sur les tremblements de terre de Mars dans le Cerberus Fossae, qui est une “série de fissures semi-parallèles sur Mars”, qui sont formées par des failles séparant la croûte. Cela a été fait à l’aide de l’atterrisseur Insight de la NASA qui est arrivé sur Mars en novembre 2018. Le but de l’atterrisseur était de découvrir comment un corps rocheux se forme et évolue pour devenir une planète. Pour ce faire, il étudie la structure intérieure et la composition de Mars. L’enquête permettra également de “déterminer le taux d’activité tectonique martienne et les impacts de météorites”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici