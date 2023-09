La NASA identifie une planète « Hycéenne » qui pourrait contenir de l’eau liquide

De nouvelles données du télescope spatial James Webb de la NASA ont révélé que K2-18 b, une exoplanète presque neuf fois plus grande que la Terre, pourrait être un exemple d’une classe théorisée de planètes avec des atmosphères riches en hydrogène, de vastes océans liquides et le potentiel de supporter vie.

Les observations effectuées par le télescope ont détecté la présence de molécules carbonées telles que le méthane et le dioxyde de carbone, selon un communiqué de presse de la NASA publié lundi.

Les astronomes ont également détecté des signes d’une molécule appelée sulfure de diméthyle (DMS) – qui, sur Terre, n’est produite que par des êtres vivants.

K2-18 b est une exoplanète en orbite autour d’une étoile naine située à environ 120 années-lumière de la Terre dans la constellation du Lion. Elle est classée comme une sous-Neptune, une classe de planètes dont la taille est comprise entre la taille de la Terre et celle de Neptune et qui sont communes dans l’univers, mais pas dans notre système solaire.

La NASA affirme que toute planète située en dehors de notre propre système solaire est considérée comme une exoplanète.

Les scientifiques connaissent K2-18 b depuis un certain temps, avec les premières observations effectuées par le télescope spatial Hubble de la NASA, mais ces nouvelles observations prises avec le télescope James Webb ont fourni des détails sur lesquels les astronomes s’interrogeaient auparavant.

« Nos résultats soulignent l’importance de prendre en compte la diversité des environnements habitables dans la recherche de la vie ailleurs », a déclaré Nikku Madhusudhan, astronome à l’Université de Cambridge et auteur principal d’un article annonçant ces résultats, dans le communiqué. « Traditionnellement, la recherche de vie sur les exoplanètes s’est concentrée principalement sur les planètes rocheuses plus petites, mais les mondes hycéens plus grands sont nettement plus propices aux observations atmosphériques. »

Une atmosphère dominée par l’hydrogène et des océans ondulants d’eau liquide – telles sont les caractéristiques clés d’un monde hycéen, théorisées pour la première fois par une équipe de chercheurs dont Madhusudhan en 2021. L’eau liquide a longtemps été considérée comme le Saint Graal sur lequel la vie peut se développer. une autre planète, ce qui place sa détection en tête de la liste des priorités des astronomes.

L’abondance de méthane et de dioxyde de carbone détectée dans l’atmosphère de K2-18 b, ainsi que le manque d’ammoniac, indiquent que les conditions chimiques sont idéales pour un monde hycéen, affirment les chercheurs.

Les résultats ont été acceptés pour publication dans Astrophysical Journal Letters.

Afin d’identifier les produits chimiques présents dans l’atmosphère d’une planète située à des années-lumière de la Terre, les chercheurs utilisent une technique basée sur les longueurs d’onde de la lumière, où entre en jeu la vision supérieure de James Webb.

« Nous avons obtenu à ce jour le spectre le plus détaillé d’une zone habitable sub-Neptune, ce qui nous a permis de déterminer les molécules qui existent dans son atmosphère », a déclaré Subhajit Sarkar, membre de l’équipe de recherche de l’Université de Cardiff. La version.

Les chercheurs ont analysé la lumière de l’étoile mère de l’exoplanète, où elle a traversé l’atmosphère de la planète elle-même, et ont pu recueillir des informations sur les produits chimiques avec lesquels la lumière avait interagi.

« Ce résultat n’a été possible que grâce à la gamme de longueurs d’onde étendue et à la sensibilité sans précédent de Webb, qui ont permis une détection robuste des caractéristiques spectrales avec seulement deux transits », a déclaré Madhusudhan. « À titre de comparaison, une observation de transit avec Webb a fourni une précision comparable à huit observations avec Hubble a mené des recherches sur quelques années et dans une gamme de longueurs d’onde relativement étroite. »

La détection possible du DMS soulève davantage de questions, selon les chercheurs. Sur Terre, le DMS joue un rôle clé dans le cycle océanique du soufre, libéré le plus souvent par le phytoplancton, les algues et autres bactéries marines. Cependant, la détection du DMS est moins robuste que la détection du méthane et du dioxyde de carbone.

« Les prochaines observations de Webb devraient pouvoir confirmer si le DMS est effectivement présent dans l’atmosphère de K2-18 b à des niveaux significatifs », a déclaré Madhusudhan.

SCIENCE-FICTION OU RÉALITÉ SCIENTIFIQUE ?

Les mondes hycéens sont une idée relativement nouvelle, mais ils ont suscité l’enthousiasme de la communauté scientifique en raison de leur conception élargie de ce à quoi peut ressembler une planète capable de supporter la vie.

Les données de la mission Kepler de la NASA, une gigantesque étude d’exoplanètes menée entre 2009 et 2018, ont été utilisées pour identifier plusieurs exoplanètes candidates à une étude plus approfondie qui pourraient être des mondes hycéens en fonction de leur taille et de leur densité, dont K2-18 b.

Cependant, une étude publiée dans l’Astrophysical Journal en août suggère que les mondes hycéens actuels pourraient ne pas être capables de supporter la vie telle que nous la connaissons en raison d’un effet de serre incontrôlable qui les empêche d’entretenir un océan liquide.

L’étude, qui mentionnait que K2-18 b faisait l’objet de recherches approfondies tentant de confirmer ou de disqualifier le monde hycéen, a modélisé la manière dont un monde hycéen fonctionnerait réellement et a suggéré que la pression atmosphérique prévue pour ces mondes pourrait causer d’énormes problèmes.

L’atmosphère terrestre est épaisse, mais les éléments qu’elle contient permettent à des longueurs d’onde spécifiques de lumière d’entrer tout en empêchant d’autres de le faire, un équilibre délicat qui aide la surface de la planète à rester dans une plage de chaleur vivable.

Une atmosphère dominée par l’hydrogène bloquerait et permettrait différentes longueurs d’onde de lumière, créant ainsi une interaction solaire différente à la surface de la planète. Si un monde hycéen était placé sur l’orbite terrestre autour de notre Soleil, ses océans disparaîtraient jusqu’à ce qu’ils disparaissent, selon la modélisation de l’étude d’août.

Cela signifie que la zone habitable d’un monde hycéen – la distance à laquelle il doit se trouver de son étoile tout en conservant un océan liquide – nécessiterait probablement qu’il soit beaucoup plus éloigné que la Terre ne l’est de notre Soleil. Toujours selon l’étude, tous les candidats Hycéens actuellement connus sont trop proches de leurs étoiles pour avoir réellement des océans liquides.

K2-18 b se situe à la limite de ce qui est actuellement considéré comme la zone habitable, sur la base de données qui supposent qu’il s’agit d’une planète plus rocheuse et plus petite comme la Terre, ce qui la rapproche trop selon l’étude d’août.

Les chercheurs ont reconnu dans le communiqué de presse de lundi qu’il était possible que K2-18 b soit trop chaud pour être habitable ou pour avoir de l’eau liquide.

Alors, cela signifie-t-il qu’il n’y a aucun moyen pour K2-18 b de contenir ou de maintenir la vie ?

Pas nécessairement – ​​la recherche sur les mondes hycéens est toute nouvelle, et l’annonce cette semaine des molécules carbonées présentes sur K2-18 b indique qu’il y a certainement encore plus à découvrir alors que les scientifiques continuent d’étudier ces exoplanètes uniques.

« Notre objectif ultime est l’identification de la vie sur une exoplanète habitable, ce qui transformerait notre compréhension de notre place dans l’univers », a déclaré Madhusudhan. « Nos découvertes constituent une étape prometteuse vers une compréhension plus profonde des mondes hycéens dans cette quête. »