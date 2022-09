La NASA Hubble repère un bouclier protecteur défendant 2 petites galaxies

Juste un arrêt de train spatial de la Voie lactée, deux petites galaxies ont une barricade fortifiée les protégeant de tomber en morceaux, les astronomes dit mercredi dans la revue Nature.

Ces royaumes étoilés sont fermement verrouillés en orbite les uns autour des autres, mais au cours de leur voyage à travers l’univers, ils semblent se défaire comme des pelotes de laine. Ils laissent perpétuellement des restes de gaz filandreux derrière eux — vous savez, un matériau qui fait partie intégrante de leur travail galactique : la fabrication d’étoiles.

Mais il se passe quelque chose de bizarre.

Bien qu’elles aient perdu des morceaux d’elles-mêmes pendant des millénaires, ces deux galaxies – le grand et le petit nuages ​​de Magellan – n’ont pas encore été démantelées. Et oui, ils sont fait encore des stars.

“Beaucoup de gens avaient du mal à expliquer comment ces flux de matériel pouvaient être là”, Dhanesh Krishnarao, professeur adjoint au Colorado College, dit dans un communiqué. “Si ce gaz a été retiré de ces galaxies, comment forment-elles encore des étoiles ?”

La réponse? Un bouclier galactique, bien sûr.

En puisant dans les données recueillies par Le télescope spatial Hubble de la NASA et l’explorateur spectroscopique dans l’ultraviolet lointain maintenant à la retraite, Krishnarao et ses collègues scientifiques ont réalisé que le système nuageux de Magellan était entouré d’une sorte de fine bulle chaude de gaz suralimenté. Un bouclier, si vous voulez.

Ce cocon, ou couronne comme l’appellent les scientifiques, empêche ces galaxies de cracher trop de leur approvisionnement en gaz, même si l’immense force d’attraction gravitationnelle de la Voie lactée exerce sur les galaxies et les phénomènes spatiaux tentent de les envahir.

À son tour, ce type de système de défense est la raison pour laquelle notre univers continue d’être béni avec les scintillements étoilés de ces galaxies.

“Tout ce qui essaie de passer dans la galaxie doit d’abord traverser ce matériau, afin qu’il puisse absorber une partie de cet impact”, a déclaré Krishnarao. “De plus, la couronne est le premier matériau qui peut être extrait. En abandonnant un peu de la couronne, vous protégez le gaz qui se trouve à l’intérieur de la galaxie elle-même et qui est capable de former de nouvelles étoiles.”

Enfin, l’énigme de Magellan pourrait être résolue.

NASA, ESA. Remerciements : Josh Lake



Impressionnant. Maintenant quoi?

Déjà, les experts avaient prédit l’existence de la couronne défensive de Magellan. Ce n’est pas exactement une découverte complètement nouvelle. Ce qui est important dans cette découverte, cependant, c’est le fait que nous avons maintenant les yeux sur le bouclier.

“La résolution de Hubble et de FUSE était cruciale pour cette étude”, a déclaré Krishnarao. “Le gaz corona est si diffus qu’il est à peine là.”

Parce que cette couronne s’étend à plus de 100 000 années-lumière des galaxies qu’elle protège, elle est plutôt difficile à repérer, donc jusqu’à présent, cette couronne n’était qu’une intuition. Mais Hubble et FUSE ont pu contourner l’obstacle de l’invisibilité de la couronne, car les deux puissants instruments disposent d’une vaste archive de données concernant certaines des merveilles les plus extrêmes et les plus brillantes de notre univers : les quasars.

Les quasars sont à peu près des jets de lumière géants dépassant du centre des trous noirs actifs, et ils sont si brillants qu’ils sont souvent plus lumineux que l’ensemble de notre galaxie. Cette luminosité est essentielle pour le domaine de l’astronomie. Les quasars agissent un peu comme des lampes de poche cosmiques, placées par hasard à travers l’univers pour élucider même les secrets interstellaires les plus sombres avec un éclairage éblouissant.

Dans ce cas, ils étaient des outils parfaits pour nous aider à détecter enfin ce genre de couronne hypothétique et méfiante autour des galaxies de Magellan – et en fait, les quasars ont également ouvert la voie en 2020 pour Hubble, lorsque le télescope bien-aimé a trouvé une couronne protectrice similaire entourant la galaxie d’Andromède. (En 2000, la couronne de la voie lactée a également été confirmé avec des quasars !)

Pour leur nouvelle étude, l’équipe a analysé les modèles de lumière ultraviolette de 28 quasars, puis a caractérisé le type de matériau pouvant se trouver autour du grand nuage de Maganellic en premier.

NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)



Et voilà.

“C’est une signature révélatrice parfaite que cette couronne est vraiment là”, a déclaré Krishnarao. “C’est vraiment cocooner la galaxie et la protéger.”

De plus, contrairement à la galaxie voisine d’Andromède de notre Voie lactée, qui se trouve à environ 2,5 millions d’années-lumière, les grands et petits nuages ​​de Magellan sont respectivement à seulement 160 000 années-lumière et 200 000 années-lumière de nousils sont donc beaucoup plus faciles à étudier et, par conséquent, leur couronne le sera également.

Ils sont aussi nain les galaxies, qui sont censées contenir de nouvelles informations pour les astronomes, comme un aperçu de la façon dont les galaxies sont apparues et ont évolué il y a très, très longtemps. Selon la NASA, des couronnes ont déjà été observées autour de galaxies naines plus éloignées, mais elles n’ont pas été sondées avec beaucoup de détails.

“Il y a beaucoup de prédictions issues de simulations informatiques sur ce à quoi elles devraient ressembler, comment elles devraient interagir sur des milliards d’années”, a déclaré Krishnarao, “mais d’un point de vue observationnel, nous ne pouvons pas vraiment tester la plupart d’entre elles car les galaxies naines sont généralement trop dures. détecter.”

Maintenant, cette limitation appartient peut-être au passé.