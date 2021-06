La NASA Hubble partage le paysage céleste des étoiles les plus brillantes et les plus massives

Si vous vous retrouvez à faire défiler des images banales sur votre poignée Instagram à tout moment, dirigez-vous vers la poignée du télescope Hubble de la National Aeronautics and Space Administration et soyez prêt à assister aux spectacles que notre univers voit. Plus tôt cette semaine, le compte Instagram de la NASA Hubble a partagé une image époustouflante de Westerlund 2 qui affichait l’amas de quelques nouvelles étoiles scintillantes.

L’image était une fusion de nuages ​​géants de poussière et de gaz avec un trait d’ondes galactiques blanc laiteux, orange doré et noir. Dans sa légende, la NASA a expliqué que la photo contenait certaines des étoiles les plus chaudes, les plus brillantes et les plus massives de la Voie lactée. La région Westerlund 2 est située dans la constellation de la Carine, à environ 20 000 années-lumière de la Terre et dont l’âge est estimé à un à deux millions d’années. Selon la NASA, les données recueillies en lumière visible par le télescope spatial Hubble révèlent d’épais nuages ​​où se forment les étoiles. Les rayonnements à haute énergie sous forme de rayons X peuvent cependant pénétrer cette brume cosmique et sont détectés par l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA.

L’image a certainement laissé les internautes stupéfaits lorsqu’un utilisateur a commenté: « Waouh, c’est tellement beau », tandis qu’un autre a écrit: « Magnifique❤️ Hubble toujours incroyable! »

L’image a été publiée le 23 avril 2015 par la NASA et le télescope spatial Hubble de l’Agence spatiale européenne pour célébrer le 25e anniversaire de Hubble en orbite. Travaillant pendant un quart de siècle, Hubble a partagé de nouvelles découvertes, des images époustouflantes et a révélé des informations scientifiques exceptionnelles aux scientifiques. La région centrale de l’image contient l’amas d’étoiles qui se mélange avec les données de lumière visible prises par l’Advanced Camera for Surveys et les expositions dans le proche infrarouge prises par la Wide Field Camera 3, révélées Nasa. La région environnante est constituée d’observations en lumière visible prises par l’Advanced Camera for Surveys.

Quelques nébuleuses dans l’univers proviennent du gaz et de la poussière libérés par l’explosion d’une étoile mourante, comme une supernova. Pendant ce temps, d’autres nébuleuses sont des régions où de nouvelles étoiles commencent à se former, à cause desquelles certaines nébuleuses sont appelées « pépinières d’étoiles ». Westerlund 2 est l’une de ces pépinières d’étoiles dans notre galaxie.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici