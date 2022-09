La NASA frotte à nouveau Artemis I, dit que la fusée pourrait ne pas être lancée avant la fin de l’année

Samedi matin, la NASA a annulé sa deuxième tentative de lancement du Mission Artémis I en orbite lunaire. Cette fois, le coupable était une fuite d’hydrogène liquide qui s’est manifestée pendant que l’équipe chargeait l’étage central de la fusée. Lors d’une conférence de presse plus tard dans la journée, Jim Free, administrateur associé au siège de la NASA, a déclaré qu’il ne fallait pas s’attendre à voir une troisième tentative au cours de cette période de lancement, qui culmine mardi.

Selon l’agence spatiale, la fuite s’est produite “lors du chargement du propulseur dans l’étage central de la fusée du système de lancement spatial” et que “de multiples efforts de dépannage pour traiter la zone de la fuite, en replaçant un joint dans la déconnexion rapide où l’hydrogène liquide est introduit dans la fusée, n’a pas résolu le problème.”

C’est la deuxième fois que la mission Artemis I est retardée. La tentative de décollage n ° 1 était prévue pour lundi, mais le directeur du lancement, Charlie Blackwell-Thompson, a également dû appeler un gommage, à cause d’un problème persistant avec ce qu’on appelle un test de purge du moteur. (Ce processus est destiné à permettre aux moteurs de refroidir à la bonne température en libérant une petite quantité de carburant.)

“Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir les moteurs dans les conditions thermiques requises pour s’engager à lancer”, a déclaré le responsable de la mission Artemis, Mike Sarafin, lors d’une conférence de presse mardi. “En plus de cela, nous avons également eu un problème de valve pliée sur la scène principale, et c’est à ce moment-là que l’équipe a décidé d’annuler la tentative de lancement pour ce jour-là.”

A l’intérieur du double délai

Les efforts de dépannage de l’équipe ont eu lieu sur plusieurs heures, alors que l’équipe d’Artemis s’est concentrée sur le colmatage de la fuite, en commençant par deux essais de ce que vous pourriez appeler “l’éteindre et le rallumer”. Le carburant à hydrogène super froid a été stoppé net, le connecteur du réservoir a été réchauffé, puis le débit de carburant a repris dans l’espoir de colmater la fuite à la vapeur. Cela ne fonctionnait pas. Ensuite, la NASA a réorienté ses efforts vers une nouvelle solution : pomper le réservoir avec de l’hélium. Non. La fuite a persisté.

“Cette déconnexion rapide particulière n’a pas eu de problème de cette ampleur lundi”, a déclaré Sarafin lors de la conférence de presse de samedi. “Nous avons vu une petite fuite, mais nous n’en avons pas vu une de cette ampleur.”

En d’autres termes, la fuite de lundi était gérable, a déclaré Sarafin. “Ce n’était pas une fuite gérable.”

Ainsi, vers 11 h 17 HE, environ trois heures avant l’ouverture de la fenêtre de lancement de samedi, Blackwell-Thompson a appelé pour effacer la tentative de samedi.

Free a déclaré que lundi ou tôt mardi, nous en saurons plus sur le début de la prochaine période de lancement viable d’Artemis I. Cependant, il a noté qu’il pourrait tomber jusqu’à la fin octobre. Et Sarafin a suggéré qu’il n’était pas hors de question de faire sortir le SLS de la plate-forme et de le ramener dans le bâtiment d’assemblage des véhicules.

“Dans le cadre de ce vol d’essai initial, nous apprenons le véhicule. Nous apprenons à faire fonctionner le véhicule et nous apprenons toutes les choses nécessaires pour nous permettre de voler”, a déclaré Sarafin. “Nous apprenons encore au fur et à mesure que nous allons faire descendre ce véhicule en toute sécurité, donc notre objectif est de comprendre le problème et de développer des solutions en termes de calendrier, mais aussi d’impacts sur les risques.”

Lire la suite: Lancement Artemis I Moon de la NASA : ce que vous devez savoir sur la méga mission