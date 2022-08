La NASA fixe une nouvelle date pour le lancement de la Lune

L’agence spatiale américaine a été forcée de reporter après qu’un grave dysfonctionnement du moteur a été repéré juste avant l’heure du lancement

La NASA a fixé une nouvelle date de lancement pour sa mission lunaire Artemis, dans l’espoir d’envoyer sa fusée dans l’espace samedi après qu’une tentative précédente ait échoué plus tôt cette semaine. Le directeur de la mission lunaire, Mike Sarafin, a annoncé la nouvelle date lors d’une conférence de presse mardi, affirmant que l’équipe Artemis s’était réunie plus tôt dans la journée pour planifier le prochain lancement.

“Nous allons réunir à nouveau l’équipe de gestion de la mission le jeudi 1er septembre pour examiner notre justification de vol et notre état de préparation général”, dit Sarafin, ajoutant “Nous avons également convenu de faire des travaux sur le pad pour remédier à la fuite que nous avons constatée et nous avons également convenu de déplacer notre date de lancement au samedi 3 septembre.”

Cependant, alors que l’agence spatiale a choisi samedi comme date de lancement provisoire, l’officier de lancement météorologique de la Force spatiale, Mark Burger, a averti que les conditions pourraient ne pas être idéales.

“La probabilité de violation des conditions météorologiques à tout moment du compte à rebours me semble encore assez élevée”, a-t-il déclaré lors de la même conférence de presse, ajoutant que même s’il y a 60% de chances que le mauvais temps empêche le lancement, “Je pense toujours que nous avons une assez bonne opportunité.”

Alors que la mission Artemis devait initialement décoller lundi, un problème majeur avec l’un des quatre moteurs à carburant liquide de la fusée a été détecté quelques heures seulement avant le lancement, forçant un délai pour permettre aux techniciens de la NASA de résoudre le dysfonctionnement.

La fusée, la plus grande jamais construite par la NASA, sera sans équipage pour la mission et orbitera autour de la Lune pendant plus d’un mois, collectant des données précieuses sur le seul satellite naturel de la Terre. En cas de succès, la mission sera suivie d’Artemis II, un vol habité vers la Lune, le premier de la NASA depuis les années 1970.