La NASA fixe une nouvelle date de lancement en novembre pour la mission Artemis I Moon

Qu’est-ce que quelques jours d’attente de plus pour une mission qui se prépare depuis plusieurs années ? Le premier pas de géant de la NASA dans le retour des humains sur la lune pourrait désormais avoir lieu le 14 novembre. Mercredi, le agence spatiale annoncée une nouvelle série de dates de lancement potentielles pour son sans équipage Artémis I mission autour de la lune.

La NASA ramènera Artemis I sur la rampe de lancement du Kennedy Space Center en Floride dès le 4 novembre. La tentative du 14 novembre signifierait un lancement nocturne avec une ouverture de fenêtre de 69 minutes à 00h07 HE (9h07 pm PT le 13 novembre).

Artemis I implique une capsule Orion sans êtres humains à bord prenant un tour dans l’espace sur une puissante fusée Space Launch System (SLS). L’ensemble du kit et du caboodle a été plusieurs fois sur la rampe de lancement et a trébuché sur une série de répétitions en costume mouillé destiné à simuler les conditions de lancement.

Il semblait qu’Artemis j’ai eu la chance de descendre de ce rocher en août ou septembre, mais certains problèmes techniques suivis par l’arrivée de l’ouragan Ian signifiaient qu’il devait être roulé dans son garage jumbo à conserver pendant la tempête. La NASA a déclaré que les inspections ont montré que la fusée est à peu près prête à rouler à nouveau.

“Les équipes effectueront une maintenance standard pour réparer les dommages mineurs à la mousse et au liège du système de protection thermique et recharger ou remplacer les batteries de la fusée, de plusieurs charges utiles secondaires et du système de terminaison de vol”, a déclaré la NASA.

La date du 14 novembre n’est pas gravée dans le marbre. Un lancement réussi dépendra du beau temps et du bon comportement des systèmes de la fusée. La NASA a déjà demandé des opportunités de lancement de secours pour les 16 et 19 novembre au cas où la date antérieure ne fonctionnerait pas.

Si Artemis I décolle comme prévu le 14 novembre, il passera un peu plus de 25 jours dans sa mission de se promener autour de notre voisin lunaire, testant la capacité d’Orion à transporter des passagers humains pour Artemis II. Cela le mettrait sur la bonne voie pour retourner sur Terre pour un splashdown le 9 décembre.

La NASA espère sans aucun doute que cette tentative sera celle qui volera enfin et inaugurera sérieusement l’ère Artemis.