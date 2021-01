La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a partagé le 15 janvier (vendredi) une photo captivante de la galaxie Cigar sur son compte Instagram.

Tout en partageant l’image, la NASA l’a sous-titrée comme suit: «Soyez perdant, nous allons observer les étoiles», en la reliant au dialogue emblématique du film Méchantes filles. La célèbre réplique était « Get in loser, we going shopping » et a été livrée par la reine des abeilles Regina George, jouée par Rachel McAdams dans le film.

La légende fournie par la NASA expliquait l’image montrant les champs magnétiques de Messier 82, ou la galaxie Cigar, sous forme de lignes sur une image composite de lumière visible et infrarouge de la galaxie provenant du télescope spatial Hubble de la NASA et du télescope spatial Spitzer.

Donnant l’idée de l’emplacement et d’autres détails, la légende dit que la galaxie est située dans la constellation Ursa Major et qu’elle est remarquable. Il a également informé que les chercheurs ont utilisé les données et les outils du champ magnétique de l’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge pour extrapoler la force du champ magnétique de 20 000 années-lumière autour de la galaxie. Ces données et outils ont été largement utilisés pour étudier la physique autour du Soleil.

La NASA a également comparé l’apparence des autoroutes au vent solaire du Soleil et a déclaré que cela pouvait aider à expliquer comment le gaz et la poussière se sont éloignés de la galaxie.

Selon NASA, la galaxie Cigar ou M82 a été découverte en 1774 par l’astronome allemand Johann Elert Bode avec son voisin M81. C’est la galaxie en étoile la plus proche de la Terre avec une magnitude apparente de 8,4 et elle peut être mieux observée au mois d’avril.

On pensait auparavant que Messier 82 était une galaxie irrégulière, mais en 2005, la découverte de deux bras spiraux symétriques a été découverte dans des images proche infrarouge (NIR), ce qui prouve que c’est faux. Les bras ont été détectés en soustrayant un disque exponentiel axisymétrique des images NIR mais ils étaient plus bleus que le disque.

La NASA a une base de 62,5 millions d’abonnés sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos. Le message a attiré l’attention des gens du monde entier avec 10,9 lakh likes et environ 3400 commentaires.

Créée en 1958 en tant qu’agence indépendante du gouvernement fédéral américain, la NASA est responsable du programme spatial civil et de la recherche aéronautique et spatiale. Les efforts d’exploration spatiale américains tels que les missions d’atterrissage Apollo Moon, la station spatiale Skylab et plus tard la navette spatiale ont été dirigés par la NASA.