L’astronaute de Reel Life Mark Watney explique Le Martien a marqué l’histoire en cultivant des pommes de terre sur Mars, mais nos vrais astronautes ne sont pas loin derrière. Les astronautes de la NASA expérimentent maintenant pour faire pousser des radis dans la microgravité de l’espace.

La guerre spatiale est en cours et la plupart des pays tentent d’être la première colonie sur la Lune ou sur Mars. Mais créer une colonie signifie reconstituer les astronautes en nutrition, et les repas emballés déshydratés prélevés sur Terre peuvent ne pas être la solution permanente, surtout lorsque la mission proposée sur Mars est susceptible de durer deux ans. La culture des plantes et l’agriculture sont l’essence même de la civilisation, non seulement pour fournir des aliments frais, des minéraux et des nutriments, mais aussi pour avoir le sentiment d’être chez soi.

Les nombreuses études menées dans les conditions de microgravité de la Station spatiale internationale ont grandement aidé les chercheurs sur Terre à en apprendre davantage sur la culture spatiale. Ils ont réussi à apprendre comment les plantes réagiraient à différents stimuli spatiaux si elles pouvaient survivre sous une lumière rouge ou bleue.

À une distance de 408 kilomètres de la surface de la Terre, l’astronaute de la NASA Kate Rubins a partagé une étape importante avec des photos de l’expérience Plant Habitat-02 (PH-02) à bord de la Station spatiale internationale avec des radis poussant sur le laboratoire spatial flottant.

Selon le site officiel, le radis a été choisi car c’est une «plante modèle». Le radis est une excellente source de nourriture et a une période de culture relativement courte. Sinon, la plante de microgravité la plus étudiée est Arabidopsis, une plante semblable à la moutarde et au chou; mais il n’est pas aussi largement consommé ou rassasiant qu’un radis.

Les plantes qui poussent sans gravité peuvent avoir des difficultés à s’enraciner dans le sol. Ainsi, les graines sont semées dans des « oreillers » et de l’engrais, l’eau est bien répartie entre les jeunes arbres en croissance. Les plantes poussent maintenant depuis 27 jours avec peu d’entretien de la part de l’équipage. Il y a des lumières LED, comme une discothèque, dans la pièce. Comme une émission de télé-réalité, ces plantes célèbres ont plus de 180 capteurs et plusieurs caméras qui suivent chaque mouvement au fur et à mesure de leur croissance. Ces données sont fournies au Kennedy Space Center de la NASA en Floride pour surveiller la croissance des plantes. Là, ils étudient comment ils peuvent réguler des conditions telles que la teneur en humidité, la distribution de l’eau et la température pour une croissance optimale.

Les plantes seront bientôt récoltées par l’équipage et envoyées sur Terre pour analyse.