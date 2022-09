La NASA fait planter avec succès sa sonde DART dans l’astéroïde Dimorphos

de la NASA sonde de défense planétaire pionnière, DART, a passé les 306 derniers jours à naviguer calmement dans l’espace vers sa propre tombe : un astéroïde de la taille d’un Colisée connu sous le nom de Dimorphos. Vers 15 heures lundi, le rocher en forme de pepita a émergé du vide ; quelques pixels de lumière blanche sur la caméra de la sonde.

Seconde par seconde, le vaisseau spatial de 325 millions de dollars et 1 200 livres s’est rapproché de sa destination finale. La l’astéroïde a grossi, devenant une pointe de lumière, puis une sphère accidentée. Finalement, il a enveloppé l’écran. À 16 h 14, les caméras de DART sont devenues rouges. Au contrôle de la mission, la voix d’un membre de l’équipe grésilla dans l’interphone, indiquant une perte de signal.

La sonde avait percuté l’astéroïde à environ 14 000 milles à l’heure. Maintenant, DART est au repos dans sa propre tombe peu profonde à la surface de Dimorphos. C’est exactement ce que la NASA espérait. Des acclamations et des félicitations ont retenti dans la salle de contrôle du laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins dans le Maryland.

“Nous travaillons sur cette mission depuis au moins sept ans maintenant”, a déclaré Elena Adams, ingénieur système DART chez JHUAPL, continuant “la voir si magnifiquement conclue aujourd’hui était juste une sensation incroyable – et aussi incroyablement fatigante”.

Contrairement au reste de la flotte de robots de l’espace lointain de la NASA, DART était condamné par sa conception. C’est le premier test d’une technologie de défense planétaire qui pourrait un jour aider à protéger la Terre d’un astéroïde ou d’une comète voyou en le frappant délibérément et en l’envoyant hors de sa trajectoire. DART lancé en novembre 2021 sur une trajectoire de collision soigneusement planifiée avec une paire d’astéroïdes, connue sous le nom de Didymos et Dimorphos. Sa trajectoire a été définie et surveillée par l’intelligence artificielle sans la possibilité de corriger le cap de l’équipe de Johns Hopkins, qui a conçu, développé et géré l’engin.

Le duo d’astéroïdes est parfait pour un tel test car ils ne représentent aucune menace pour la Terre et se trouvent au bon endroit pour observer au cours des prochains mois.

Dimorphos, le plus petit des deux, tourne autour de Didymos une fois toutes les 11,9 heures sur une orbite presque circulaire. Vous pouvez y penser comme une lune de Didymos (en effet, elle est surnommée une « lune » par les planétologues). En s’écrasant délibérément sur Dimorphos, la NASA espère qu’il modifiera, très légèrement, l’orbite de la lune.

“C’était une démonstration technologique vraiment difficile pour frapper un astéroïde que nous n’avions jamais vu auparavant”, a déclaré Nancy Chabot, responsable de la coordination DART. “Mais je sais que d’autres scientifiques de l’équipe, comme moi, pointent déjà du doigt ces images en disant ‘Avez-vous vu ce rocher ? Avez-vous vu cette zone lisse ? Qu’est-ce que cela signifie ?'”

S’écraser sur l’astéroïde devrait modifier sa vitesse d’une infime fraction de pour cent – cela ne semble pas beaucoup, mais dans la dynamique orbitale, ces minuscules fractions peuvent faire une grande différence dans le temps qu’il faut à Dimorphos pour en faire un plein orbite de Didymos.

Selon X, l’équipe pense qu’ils étaient à environ 17 mètres de leur

Nasa



Si les scientifiques de la NASA peuvent montrer que l’orbite est modifiée, cela démontrera que nous pourrons peut-être déplacer les orbites des astéroïdes menaçant la Terre à l’avenir et les empêcher de foncer sur la planète.

Plus de deux douzaines de télescopes terrestres vont maintenant observer la paire d’astéroïdes au cours des semaines et des mois à venir pour tenter de déterminer exactement à quel point l’impact a modifié l’orbite de Dimorphos. Les scientifiques ne peuvent pas directement voir le plus petit astéroïde de notre point de vue, à 7 millions de kilomètres, mais ils peuvent voir comment son orbite affecte la lumière de Didymos. Cela devrait leur indiquer si le gambit d’impact a fonctionné.

Des télescopes spatiaux observeront également l’impact. Chérie actuelle de l’astronomie, le télescope spatial James Webbobservera l’impact et espère imaginer l’évolution des éjectas – comment les choses changent après la collision.

Les scientifiques pourront également enquêter sur le site de l’accident avec des images renvoyées par un cubesat, construit par l’agence spatiale italienne, qui a monté un fusil de chasse avec DART. Le cubesat, connu sous le nom de LICIAcube, a été libéré de DART il y a un peu plus de deux semaines et a suivi le vaisseau spatial alors qu’il effectuait sa dernière plongée mortelle. Il prendra déjà des photos de la cicatrice laissée sur le visage de Dimorphos, et nous ne tarderons pas à voir ces images.

En regardant plus loin dans l’avenir, la paire d’astéroïdes aura un autre visiteur en 2024. Le satellite Hera de l’Agence spatiale européenne devrait voler vers la paire d’astéroïdes et évaluer les dégâts.

“Nous entrons dans une nouvelle ère de l’humanité. Une ère dans laquelle nous avons potentiellement la capacité de nous protéger d’un impact d’astéroïde dangereux et dangereux”, a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA.