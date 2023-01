La NASA fait la lumière sur la science derrière les ailes de la nébuleuse du papillon

La nébuleuse du papillon, mieux connue sous le nom de NGC 6302, a récemment figuré dans une superbe image publiée par la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Au plus profond de la constellation du Scorpion, un magnifique papillon cosmique semble déployer ses ailes. La NASA a maintenant expliqué comment la nébuleuse du papillon a acquis ses ailes. Des recherches récentes ont révélé que les nébuleuses planétaires sont créées lorsque les étoiles géantes rouges perdent leurs couches les plus externes lorsqu’elles épuisent leur carburant d’hélium, devenant des étoiles naines blanches chaudes et denses qui ont à peu près la taille de la Terre, selon Science Daily. Il a également été déclaré que le matériau riche en carbone qui a été libéré crée des motifs brillants lorsqu’il est doucement soufflé dans le milieu interstellaire.

La plupart des nébuleuses planétaires sont circulaires, mais quelques-unes, comme la “nébuleuse du papillon”, ont une forme de sablier ou d’aile. On pense que l’attraction gravitationnelle d’une deuxième étoile encerclant l’étoile “parente” de la nébuleuse a provoqué l’expansion du matériau en une paire de lobes nébulaires, ou “ailes”. Les ailes se développent avec le temps sans altérer leur forme initiale.

Des découvertes récentes indiquent que quelque chose ne va pas avec la nébuleuse du papillon. Le matériau à l’intérieur des ailes de la nébuleuse du papillon a subi des modifications importantes lorsqu’une équipe d’astronomes dirigée par ceux de l’Université de Washington a analysé les expositions du télescope spatial Hubble de 2009 et 2020.

Les astronomes tentent de comprendre comment de telles activités peuvent se produire à partir de ce qui devrait être une “étoile crachotante, en grande partie moribonde, sans carburant restant”. Dans les ailes de la nébuleuse, des changements matériels complexes sont entraînés par des vents forts, et cela a été présenté lors de la 241e réunion de l’American Astronomical Society à Seattle le 12 janvier.

Pour examiner les modèles de développement et les vitesses des caractéristiques à l’intérieur des ailes de la nébuleuse, des photos Hubble de haute qualité prises à 11 ans d’intervalle ont été utilisées. Une grande partie de l’étude a été réalisée par un étudiant diplômé de l’Université d’Aarhus au Danemark, Lars Borchert, qui a participé à l’étude en tant qu’étudiant de premier cycle de l’Université de Washington. Il a découvert plus tard qu’il y avait environ six “jets” éjectant du matériau dans une séquence de sorties asymétriques.

Les régions les plus éloignées de la nébuleuse s’étendent à un rythme d’environ 500 miles par seconde, tandis que les régions intérieures s’étendent à un rythme d’environ un dixième de ce rythme. Selon le chef de l’équipe de recherche et professeur émérite d’astronomie à l’Université de Washington, les trajectoires des jets se croisent, créant des modèles de développement désordonnés et les structures à l’intérieur des ailes ne sont plus que des hypothèses.

