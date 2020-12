L’agence spatiale américaine NASA a publié lundi un volumineux rapport décrivant les priorités scientifiques des astronautes Artemis III qu’elle prévoit d’envoyer sur la Lune en 2024.

L’un des objectifs sera de récupérer un total de 85 kilogrammes d’échantillons lunaires, à la fois de la surface et du sous-sol, plus que la moyenne de 64 kilogrammes rapportés par les missionnaires Apollo entre 1969 et 1972.

«La lune a un énorme potentiel scientifique et les astronautes nous aideront à rendre cette science possible», a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA.

« Ce rapport aide à tracer une voie vers la science immersive que nous pouvons maintenant envisager de faire sur la surface lunaire en collaboration avec des explorateurs humains », a déclaré Zurbuchen.

La mission Artemis I, prévue pour fin 2021, comprendra un test du système de lancement spatial et d’un vaisseau spatial Orion sans pilote.

Artemis II verra un vol d’essai habité en orbite autour de la Terre en 2023, mais n’inclura pas un atterrissage réel sur la lune.

Artemis III enverra des astronautes, dont la première femme, sur la Lune en 2024.

Dans le rapport de 188 pages, la NASA a fixé sept objectifs scientifiques pour la mission Artemis III, y compris la compréhension des processus planétaires.

Les astronautes ont jusqu’à six jours et demi sur la lune, et le rapport fournit une ressource aux planificateurs de mission qui développeront leurs activités à la surface.

L’une des recommandations des experts est d’établir une connexion de données et vidéo en temps réel avec une équipe de soutien scientifique sur place capable de sauvegarder les astronautes.

Ils ont également proposé le développement d’instruments scientifiques plus légers capables de réaliser plus d’une enquête ou mesure.

En outre, ils ont déclaré que la NASA devrait envisager de pré-positionner les ressources scientifiques à proximité du site d’atterrissage Artemis III.

« Cela pourrait consister en une cache inerte d’outils / instruments auxquels l’équipage peut accéder à l’arrivée, et / ou un ou plusieurs atterrisseurs ou rovers instrumentés pour la surveillance environnementale », ont-ils déclaré.

L’objectif ultime de la NASA est d’établir un camp de base Artemis sur la lune d’ici la fin de la décennie, un plan ambitieux nécessitant des dizaines de milliards de dollars de financement et le feu vert du président élu Joe Biden et du Congrès.