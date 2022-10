La NASA et SpaceX envisagent d’envoyer Crew Dragon pour booster la durée de vie du télescope Hubble

La Le télescope spatial Hubble, un véritable guerrier de la science, a passé plus de 30 ans en orbite à étudier les mystères de l’univers, et la NASA aimerait prolonger sa durée de vie aussi longtemps que possible. C’est peut-être long, mais SpaceX d’Elon Musk pourrait potentiellement intervenir pour donner un coup de main à Hubble.

NASA, SpaceX et Jared Isaacman, un astronaute privé avec le Programme Polarisa organisé une téléconférence médiatique jeudi pour annoncer une étude de faisabilité qui examinera l’envoi d’un vaisseau spatial commercial Dragon pour relancer Hubble, plaçant le télescope sur une orbite plus élevée et plus stable que celle dans laquelle il se trouve actuellement.

L’étude ne coûtera rien au gouvernement. “Il n’est pas prévu que la NASA mène ou finance une mission de maintenance ou concoure à cette opportunité ; l’étude est conçue pour aider l’agence à comprendre les possibilités commerciales”, La NASA a dit dans un rapport.

L’étude devrait durer jusqu’à six mois et se concentrera sur la question de savoir s’il serait techniquement possible pour un Crew Dragon de “rendre rendez-vous, d’accoster et de déplacer le télescope en toute sécurité sur une orbite plus stable”. Aucun des participants à la téléconférence n’était prêt à présenter des plans détaillés sur ce à quoi pourrait ressembler une mission de reboost Hubble et si cela nécessiterait même un équipage à bord. La participation d’Isaacman suggère qu’une mission Polaris Dawn SpaceX pourrait être de la partie si un plan se concrétise.

La NASA dévoile 30 nouvelles images spatiales éblouissantes de Hubble pour un anniversaire épique Voir toutes les photos



L’orbite de Hubble s’est lentement dégradée au fil du temps. Selon le responsable du projet Hubble, Patrick Crouse, l’observatoire a chuté d’environ 19 miles (30 kilomètres) depuis sa dernière mission d’entretien en 2009 et a une probabilité estimée à 50% de rentrer dans l’atmosphère terrestre en 2037 si rien n’est fait. La NASA espère déjà que Hubble restera opérationnel jusqu’à la fin de cette décennie, mais le booster pourrait ajouter des années à sa durée de vie.

Les représentants de la NASA ont souligné que Hubble est en bonne santé et poursuit ses opérations scientifiques. Le télescope a résisté à beaucoup de problèmes techniques au fil des ans et a fait l’objet de cinq missions d’entretien différentes utilisant la flotte de navettes spatiales maintenant à la retraite de la NASA.

La NASA s’est efforcée d’établir des partenariats avec des fournisseurs spatiaux commerciaux. Les capsules SpaceX Crew Dragon transportent déjà des astronautes vers la Station spatiale internationale. Cette étude laisse entrevoir des possibilités plus larges. “Alors que Hubble et Dragon serviront de modèles de test pour cette étude”, a déclaré la NASA, “des parties du concept de mission peuvent être applicables à d’autres engins spatiaux, en particulier ceux en orbite proche de la Terre comme Hubble”.