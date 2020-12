La NASA et l’ONU signent un protocole d’accord sur les utilisations pacifiques de l’espace

WASHINGTON, 17 décembre 2020

WASHINGTON, 17 décembre 2020 / PRNewswire / – La NASA et le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA) ont signé un mémorandum d’accord (MOU) promettant une coopération dans les domaines de la science et de la technologie pour soutenir l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique.

Le MOU, signé Jeudi 17 décembre, réunit la richesse des données d’observation de la Terre accessibles au public et des opportunités d’exploration dynamique avec la position unique de l’UNOOSA en tant que seule entité des Nations Unies dédiée aux affaires spatiales.

« Des vols suborbitaux à la Station spatiale internationale, en passant par la Lune, Mars et au-delà, nos activités scientifiques et d’exploration représentent une opportunité unique pour l’avancement des connaissances humaines et des partenariats internationaux », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine. « En coopération avec l’UNOOSA, les données et les capacités d’observation de la Terre de la NASA peuvent grandement améliorer la vie ici sur Terre, en éclairant les efforts pour lutter contre la famine, soutenir les efforts de secours en cas de catastrophe et même améliorer la gestion de l’eau et le développement urbain durable. »

Grâce à cette coopération, l’UNOOSA et la NASA développeront des moyens de tirer parti du programme Artemis de la NASA dans le cadre de l’initiative Accès à l’espace pour tous de l’UNOOSA, qui offre aux chercheurs et institutions internationaux des opportunités de prendre part à ce voyage de découverte sans précédent.

« Nous sommes fiers de conclure ce protocole d’entente historique avec la NASA. Notre partenariat créera de nouvelles opportunités pour la communauté spatiale mondiale, en s’appuyant sur le travail de l’UNOOSA en aidant les pays à tirer parti de l’espace pour améliorer la vie des gens », a déclaré le Directeur de l’UNOOSA Simonetta Di Pippo. «Le savoir-faire et les capacités de la NASA sont uniques et ensemble, nous serons en mesure d’ouvrir les portes à tous les pays, en particulier aux pays en développement, pour qu’ils prennent part aux avantages de la prochaine phase passionnante d’exploration spatiale et obtiennent de nouveaux outils pour faire progresser le développement durable. «

Les deux organisations travailleront également ensemble pour sensibiliser le public afin d’accroître la sensibilisation et la compréhension des avantages mondiaux qui peuvent découler de l’augmentation des investissements dans l’utilisation de l’espace.

Le programme Artemis de la NASA enverra la première femme et le prochain homme sur la Lune tout en établissant une présence durable et permanente sur la surface lunaire d’ici la fin de la décennie. L’agence utilisera également les expériences acquises en explorant et en vivant sur la Lune pour se préparer à son prochain pas de géant, l’exploration humaine de Mars.

