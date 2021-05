La NASA et l’ESA capturent deux éruptions solaires avec des détails incroyables pour la première fois dans le cadre de la preuve de concept du système d’alerte précoce

En utilisant une variété de sondes, y compris le nouveau Solar Orbiter, la NASA et l’ESA ont capturé plusieurs éruptions solaires, constituées de milliards de tonnes de plasma, avec des détails sans précédent.

La NASA et l’Agence spatiale européenne ont lancé la sonde Solar Orbiter en février 2020 et elle a effectué sa première approche rapprochée du Soleil le 10 février 2021, atteignant une distance de 48 millions de miles (77 millions de kilomètres) ou à mi-chemin entre notre planète et notre soleil. .

Au cours de son survol, l’orbiteur a réussi à capturer deux éruptions solaires ou éjections de masse coronale (CME) à l’aide de ses trois systèmes d’imagerie différents.

L’un a enregistré le Soleil lui-même, tandis qu’un second a enregistré le transfert d’énergie à travers l’atmosphère extérieure du Soleil ou corona, et un troisième a capturé les particules électriquement chargées, la poussière et les rayons cosmiques qui ont été lancés vers l’extérieur dans l’espace.

Les CME peuvent souvent entraîner des tempêtes solaires massives constituées de particules chargées électriquement qui bombardent la Terre et même perturbent les satellites de communication et les systèmes de navigation.

Un CME a coupé l’électricité au Québec en 1989, tandis que deux autres tempêtes solaires ont interrompu les communications radio pendant une période de 11 heures juste après l’ouragan Irma en 2017, donc comprendre ce phénomène solaire a des conséquences réelles ici sur Terre.

Pendant ce temps, de l’autre côté du Soleil, le satellite PROBA-2 de l’ESA et l’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHA) ont capturé les deux mêmes CME sous un angle différent.

Les images PROBA-2 sont affichées à gauche et la capture vidéo par SOHO des fonctions de décharge plasma du Soleil à droite de la vidéo ci-dessous.

L’Observatoire des relations solaires terrestres de la NASA a également capturé les éruptions, le soleil étant bloqué dans la vidéo pour afficher plus clairement les explosions solaires elles-mêmes sans interférence.

Le Soleil entre actuellement dans un nouveau cycle solaire de 11 ans, avec des éruptions, des éruptions et des tempêtes solaires qui devraient augmenter en fréquence et en intensité, ce qui rend ce type d’observations plus important que jamais pour la vie ici sur Terre et en orbite. .

Le Solar Orbiter volera plus près du Soleil au cours des six prochaines années que toute autre sonde artificielle ne l’a jamais fait auparavant afin d’imaginer les pôles solaires. Il correspondra également à la rotation du Soleil, survolant des points spécifiques pendant des périodes prolongées, offrant ainsi un meilleur aperçu de notre étoile.

La NASA et l’ESA seront désormais en mesure de surveiller efficacement les éruptions solaires et les éruptions depuis leur source jusqu’à ce qu’elles atteignent notre planète, ce qui, espérons-le, permettra aux agences spatiales et aux gouvernements mondiaux de coordonner les efforts pour atténuer la menace posée par les tempêtes solaires dans les années à venir.

