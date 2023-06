La NASA et Boeing construiront un nouvel avion X, le X-66A, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation

Il y a un nouvel avion X de la NASA en ville, et comme ses prédécesseurs, il a l’air un peu loufoque. Contrairement à la plupart des avions expérimentaux de l’agence spatiale, cependant, le nouvel avion X n’est pas conçu pour briser les barrières de vitesse, transporter des astronautes ou tester les possibilités de combat aérien sans pilote. Celui-ci est conçu pour lutter contre le changement climatique.

La NASA et Boeing ont annoncé mardi que l’armée de l’air avait désigné un nouvel avion transsonique à ailes en treillis sous le nom de X-66A. La conception est un produit du projet Sustainable Flight Demonstrator, un partenariat NASA-Boeing pour produire un avion monocouloir qui promet de réduire considérablement la consommation de carburant des avions commerciaux. Le nouvel avion ressemble à un planeur géant avec de longues ailes maigres soutenues par des entretoises diagonales pour réduire la traînée. Si elle est largement adoptée, la conception à ailes en treillis pourrait transformer le transport aérien durable tel que nous le connaissons. Je nouveau X-66A est également le premier avion X conçu spécifiquement pour atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre pour les avions.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette désignation, car cela signifie que le X-66A sera le prochain d’une longue gamme d’avions expérimentaux utilisés pour valider des conceptions révolutionnaires qui ont transformé l’aviation », a déclaré Todd Citron, directeur de la technologie de Boeing. « Avec les enseignements tirés de la conception, de la construction et des essais en vol, nous aurons l’occasion de façonner l’avenir du vol et de contribuer à la décarbonisation de l’aérospatiale. »

Le transport aérien est un contributeur massif au changement climatique, et il devient de plus en plus populaire. Les vols représentent jusqu’à 4 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, et comme de plus en plus de personnes prennent l’avion, les Nations Unies s’attendent à ce que les émissions de dioxyde de carbone des avions triplent d’ici 2050. Un vol transatlantique produit environ une tonne de CO2 par passager, ce qui équivaut à environ la moitié de l’empreinte carbone qu’une personne produirait en mangeant pendant un an.

Contrairement aux voitures, vous ne pouvez pas simplement boulonner une batterie sur un avion et le rendre électrique. (Fabriquer un véhicule électrique est plus compliqué que cela, mais vous comprenez.) Les améliorations apportées aux avions se produisent par petites étapes au fil des décennies. En règle générale, une réduction à un chiffre de la consommation de carburant d’un avion serait significative. Boeing affirme que les innovations dans le nouveau concept d’aile à contreventement équivaudront à une réduction de 30%. C’est exactement le genre de saut que la NASA voulait faire sortir du projet Sustainable Flight Demonstrator, que Boeing a remporté. L’agence spatiale va maintenant aider Boeing à construire, tester et piloter un avion de démonstration – et son statut d’avion X, que l’Air Force accorde à des projets de configuration d’avions expérimentaux révolutionnaires, pourrait conduire à un soutien supplémentaire.

« Si vous pensez que, ou avez la perception que l’aviation n’a pas travaillé sur la durabilité ou le respect de l’environnement, c’est une mauvaise perception parce que chaque génération d’avions qui est sortie a été 15, 20, 25% meilleure que celle qu’elle remplace. », a déclaré Rich Wahls, responsable de l’intégration de la mission de partenariat national de vol durable de la NASA, à Vox en janvier. « Ce que nous essayons de faire maintenant, c’est de sauter une génération. »

La grande idée derrière le concept d’aile transsonique à renfort en treillis est une mise à jour de la configuration de l’avion, ou de l’architecture de l’avion. Contrairement à la conception à ailes basses qui domine la configuration des avions commerciaux aujourd’hui, la nouvelle conception de Boeing a des ailes qui s’étendent sur le dessus du corps tubulaire de l’avion. Cela réduit la traînée, mais permet également une plus grande variété de systèmes de propulsion, des moteurs à réaction plus gros aux hélices exposées. C’est aussi rapide. La partie « transsonique » du nom du concept fait référence à sa capacité à voler juste en dessous de la vitesse du son, soit environ 600 milles à l’heure.

La NASA aime tellement cette idée qu’elle investit 425 millions de dollars dans le projet dans le cadre d’un accord sur la loi spatiale financée. Boeing et d’autres partenaires apporteront 725 millions de dollars supplémentaires. Une fois que Boeing aura construit un avion de démonstration à grande échelle, la NASA annonce qu’elle terminera les tests à la fin des années 2020, et si tout se passe bien, le public pourrait voir les nouvelles technologies dans les avions commerciaux dans les années 2030.

Si vous plissez les yeux, cependant, le nouveau concept d’aile transsonique à renfort en treillis ressemble énormément aux avions commerciaux que vous voyez sur les pistes aujourd’hui. Ce n’est pas une mauvaise chose. D’une part, ce n’est pas une refonte radicale – contrairement, disons, à l’aile mixte X-48 très étrange – qui pourrait effrayer les passagers. La conception similaire présente également certains avantages pour le processus de fabrication. Mais en fin de compte, la nouvelle configuration des avions ne rendra pas à elle seule ces avions de nouvelle génération plus écologiques, selon Brent Cobleigh, chef de projet pour le projet Sustainable Flight Demonstrator de la NASA.

« Des matériaux plus légers, une meilleure aérodynamique, de meilleurs systèmes de propulsion, des opérations plus directes », a déclaré Cobleigh, « vous avez besoin de tous ces éléments ensemble pour obtenir le plus d’efficacité possible, afin d’avoir le plus grand impact. »

Parce que, encore une fois, il est vraiment difficile de rendre les avions plus efficaces. Et la configuration de l’avion n’est qu’une pièce du puzzle. Des systèmes de propulsion plus efficaces et un carburéacteur plus propre sont les deux autres éléments mobiles qui doivent s’emboîter. Plus tard, nous verrons des conceptions de systèmes de propulsion hybrides qui utilisent à la fois du carburéacteur et des batteries pour propulser un avion. Des avions entièrement électriques prennent déjà leur envol, même s’il faudra des décennies avant de voir de gros avions de passagers alimentés par batterie. À court terme, l’hydrogène apparaît de plus en plus comme un substitut viable aux carburants fossiles que nous mettons actuellement dans les avions. Rolls-Royce et easyJet ont testé avec succès un moteur à réaction à hydrogène, le premier au monde, l’année dernière.

Ce que nous verrons avant ces grandes percées, ce sont des améliorations plus progressives. Au début de 2023, par exemple, Rolls-Royce a présenté un nouveau système de propulsion UltraFan pour les plans, qui, selon elle, offre un gain d’efficacité de 25% et peut fonctionner avec du carburant d’aviation 100% durable, ou SAF, qui est un biocarburant dérivé de déchets. matériel. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un combustible fossile conventionnel, le SAF rejette toujours du carbone dans l’atmosphère, et il est également rare. Certains vols commerciaux utilisent déjà du SAF mélangé à du carburéacteur conventionnel, et United a fait une démonstration en 2021 avec un vol de Chicago à Washington, DC, alimenté à 100 % par du SAF. Une innovation comme SAF est certainement un pas dans la bonne direction – ce que l’on pourrait appeler un changement évolutif – mais ce n’est pas ce qu’il faut pour rendre le transport aérien aussi écologique que possible.

« Le changement révolutionnaire serait de changer la source d’énergie, comme si vous passiez à l’hydrogène ou si vous faisiez des piles à combustible à hydrogène », a expliqué Marty Bradley, un éducateur et consultant en éducation durable qui travaillait chez Boeing lorsque l’entreprise explorait les premiers truss- concepts d’ailes renforcées. « Ce serait ce grand saut. »

Mise à jour, 13 juin, 16 h HE : Cette histoire, initialement publiée le 2 février, a été mise à jour avec de nouvelles informations sur la désignation d’avion X de l’US Air Force de l’avion NASA-Boeing.