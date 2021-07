La NASA est le meilleur endroit pour travailler sur la planète, numéro 1 pour la réponse à Covid-19

Pour la neuvième année consécutive, la NASA a été classée comme le meilleur endroit où travailler au sein du gouvernement fédéral américain. L’agence spatiale américaine a également été classée numéro un parmi les grandes agences pour sa réponse à la pandémie de Covid-19. Le classement, établi par l’association à but non lucratif Partnership for Public Service et la société mondiale de conseil en gestion Boston Consulting Group, reflète l’orientation et le dévouement de la NASA dans la poursuite de ses missions, notamment en envoyant des humains plus loin que jamais dans l’espace. En 2020, l’agence a enregistré ses résultats de satisfaction des employés les plus élevés depuis l’élaboration de cet indice.

« La sélection de la NASA en tant que meilleur endroit où travailler au gouvernement pour la neuvième année consécutive témoigne du dévouement et de la détermination de notre main-d’œuvre de classe mondiale à travers les circonstances les plus difficiles auxquelles notre pays a été confronté depuis des générations », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. .

Les classements des meilleurs endroits où travailler dans le gouvernement fédéral sont basés sur les réponses à l’enquête annuelle du Bureau de gestion du personnel sur le point de vue des employés fédéraux auprès de près de 624 800 employés de 482 agences et bureaux fédéraux. Le Partenariat pour la fonction publique a commencé à publier les classements en 2003.

La NASA a mené la charge dans l’exploration spatiale pendant plus de six décennies. A travers son programme Artemis, l’agence retrace le retour de l’Amérique sur la Lune et l’exploration humaine de Mars. Alors que l’agence s’efforce d’envoyer la première femme et le prochain homme sur la Lune d’ici 2024, les employés de la NASA sont un élément crucial du succès de la mission.

