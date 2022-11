La NASA essaiera de lancer une fusée lunaire après 2 frottements et 2 ouragans

Les inspections ont révélé quelques dommages mineurs, dont certains sur une bande de mastic de la capsule de l’équipage d’Orion qui se trouve au-dessus de la fusée. Lundi, les ingénieurs ont terminé une analyse qui a montré que les 10 pieds de mastic manquants, ajoutés pour lisser le flux d’air pendant le décollage, ne causeraient pas de problèmes.

“Je dirais que nous sommes à l’aise de voler tels quels”, a déclaré Michael Sarafin, le responsable de la mission Artemis, lundi soir.

On ne saura pas si l’agence a réussi à résoudre tous les problèmes techniques qui ont interrompu les tentatives de lancement d’août et de septembre avant le compte à rebours. Les ingénieurs n’ont pas été en mesure d’identifier définitivement la cause de la fuite d’hydrogène qui a bloqué le compte à rebours du 3 septembre. Mais ils ont essayé de résoudre tous les problèmes possibles.

Les responsables de la NASA insistent sur le fait qu’ils ne lanceront pas tant qu’ils ne seront pas prêts. Cependant, pour une nouvelle fusée, celle-ci devient assez vieille. Les étages de fusée ont été empilés dans la configuration de lancement il y a plus d’un an, et les fusées ne sont généralement pas maintenues indéfiniment dans cette orientation verticale. Le propulseur dans les deux propulseurs de fusée solide attachés au propulseur de base peut commencer à s’affaisser, affectant potentiellement la façon dont il brûle.

La certification actuelle des deux boosters latéraux, qui ont été assemblés en mars 2021, expire le mois prochain. Cela ne signifie pas qu’ils ne fonctionneront plus, mais les ingénieurs devront réanalyser leurs données. La NASA a déjà prolongé la certification à plusieurs reprises.