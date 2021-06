La NASA essaie de réparer la «poussière de lune» pour éviter les problèmes lors de futures missions

Alors que la NASA se prépare à envoyer sa deuxième mission humaine sur la lune via le programme Artemis, elle doit surmonter un grand obstacle : la poussière lunaire. Au cours de la mission Apollo 11 qui a fait atterrir le premier groupe d’humains à la surface de la lune, les astronautes ont réalisé à quel point la poussière lunaire entravait leur activité en pénétrant dans les objectifs des caméras, provoquant la surchauffe des radiateurs et endommageant leurs combinaisons spatiales. Maintenant, avec la mission Artemis en trois parties, la NASA travaille sur la façon de surmonter le problème de la poussière lunaire afin que son équipement scientifique d’avant-garde ne soit confronté à aucun problème. Dans un communiqué de presse plus tôt ce mois-ci, Sharon Miller, chercheuse principale du programme de matériaux de dépoussiérage passif au Glenn Research Center de la NASA à Cleveland, a déclaré que les chercheurs ont appris d’Apollo que la poussière lunaire peut mesurer moins de 20 microns (environ 0,00078 pouces). . Elle a déclaré que certains équipements du vaisseau spatial Apollo 11 avaient surchauffé parce que la poussière lunaire empêchait la chaleur de s’éloigner et que des signes de colmatage mécanique de l’équipement étaient également visibles. Miller a également mentionné que la poussière lunaire est très fine, abrasive et tranchante, comme de minuscules morceaux de verre, ce qui en fait plus une menace dangereuse qu’une simple nuisance.

La poussière lunaire est beaucoup plus dommageable que la poussière trouvée sur terre. En raison du manque de vent à la surface de la lune, les particules de poussière ne sont pas lissées sur les bords comme sur terre. Cela rend la poussière lunaire beaucoup plus nette sur les bords.

Erica Montbach, chef de projet du projet d’atténuation de la poussière lunaire à Glenn de la NASA, a mentionné dans la déclaration que les origines de la poussière lunaire se trouvent dans le régolithe, qui sont les roches et les minéraux qui se trouvent sur la lune. Elle a dit que cette poussière se caractérise par ses bords plus déchiquetés sur les fines particules.

L’agence spatiale américaine a également révélé que le comportement de la poussière lunaire varie d’un endroit à l’autre. La poussière lunaire trouvée sur l’équateur ou les hautes terres de la Lune ou sur le côté obscur se comporte différemment. Le côté exposé au soleil est constamment exposé au rayonnement solaire, car la poussière du côté jour a une charge électrique positive. Bien que cette charge solaire signifie également qu’elle s’accroche à tout comme l’électricité statique ici sur Terre.

Pour résoudre ce problème, la NASA a mis en place la Lunar Surface Innovation Initiative (LSII) en 2019 pour coordonner les équipes inter-agences et réfléchir à la création de nouvelles technologies nécessaires à l’exploration de la surface lunaire.

