La NASA espère réduire la stigmatisation autour de l’étude des ovnis

La NASA a publié ses conclusions après une étude d’un an sur les ovnis. Avi Loeb, professeur d’astrophysique à l’Université Harvard, se dit heureux d’apprendre que l’agence spatiale prend ces recherches plus au sérieux et espère que cela contribuera à éliminer la stigmatisation. « C’est le devoir civique des scientifiques de s’occuper de ce phénomène et d’essayer de l’expliquer », a-t-il déclaré.