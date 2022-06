La NASA espère que le lancement en Nouvelle-Zélande ouvrira la voie à l’alunissage

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – La NASA veut expérimenter une nouvelle orbite autour de la lune qu’elle espère utiliser dans les années à venir pour faire atterrir à nouveau des astronautes sur la surface lunaire. Il envoie donc un satellite test depuis la Nouvelle-Zélande. Les premières étapes du lancement se sont déroulées comme prévu mardi soir, la fusée transportant le satellite atteignant l’espace.

Si le reste de la mission réussit, le satellite Capstone CubeSat – seulement de la taille d’un four à micro-ondes – sera le premier à emprunter le nouveau chemin autour de la lune et renverra des informations vitales pendant au moins six mois.

Techniquement, la nouvelle orbite est appelée une orbite de halo quasi rectiligne. C’est une forme d’oeuf allongé avec une extrémité passant près de la lune et l’autre loin d’elle.

Imaginez que vous tirez un élastique de votre pouce. Votre pouce représenterait la lune et l’élastique la trajectoire de vol.

« Il y aura un équilibre. Équilibre. Balance », a écrit la NASA sur son site Web. “Ce CubeSat d’orientation sera pratiquement capable de se détendre et de se reposer dans un point gravitationnel idéal dans l’espace – où l’attraction de la gravité de la Terre et de la Lune interagit pour permettre une orbite presque stable.”

À terme, la NASA prévoit de placer une station spatiale appelée Gateway sur la trajectoire orbitale, à partir de laquelle les astronautes pourront descendre à la surface de la lune dans le cadre de son programme Artemis.

Pour la mission satellite, la NASA s’est associée à deux sociétés commerciales. Rocket Lab, basé en Californie, a lancé la fusée transportant le satellite, qui à son tour appartient et est exploité par Advanced Space, basé au Colorado.

La mission s’est déroulée relativement rapidement et à moindre coût pour la NASA, le coût total de la mission étant estimé à 32,7 millions de dollars.

La mise en orbite du satellite de 25 kilogrammes (55 livres) prendra plus de quatre mois et se fera en trois étapes.

Tout d’abord, la petite fusée Electron de Rocket Lab a été lancée depuis la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande. À peine neuf minutes plus tard, le deuxième étage appelé Photon s’est séparé et s’est mis en orbite autour de la Terre. Au cours des cinq prochains jours, les moteurs de Photon devraient se déclencher périodiquement pour élever son orbite de plus en plus loin de la Terre.

Six jours après le lancement, les moteurs de Photon tireront une dernière fois, lui permettant de s’échapper de l’orbite terrestre et de se diriger vers la lune.

Photon lancera ensuite le satellite, qui possède son propre petit système de propulsion mais qui n’utilisera pas beaucoup d’énergie pendant sa croisière vers la lune pendant quatre mois, avec quelques corrections de trajectoire prévues en cours de route.

“Lancement Electron parfait !” Le fondateur de Rocket Lab, Peter Beck, a tweeté mardi. “Le photon lunaire est en orbite terrestre basse.”

Le porte-parole de Rocket Lab, Morgan Bailey, a déclaré qu’il s’agissait de la mission la plus ambitieuse et la plus complexe qu’elle ait entreprise jusqu’à présent et qu’elle intervient après plus de deux ans de travail avec la NASA et Advanced Space. Elle a déclaré que ce serait la première fois que Rocket Lab testait son moteur HyperCurie qui sera utilisé pour alimenter Photon.

“Certainement beaucoup de problèmes difficiles à résoudre en cours de route, mais nous les avons cochés un par un et nous sommes arrivés au jour du lancement”, a déclaré Bailey.