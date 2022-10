La NASA envoie Snoopy sur la Lune à bord du vaisseau spatial Orion

Snoopy, l’un des personnages de bandes dessinées les plus appréciés, est sur le point de s’envoler vers la lune à bord d’Orion Spacecraft. L’agence spatiale américaine a partagé une adorable vidéo faisant l’annonce sur son Instagram. Snoopy est montré en train de se préparer avec une combinaison spatiale spéciale fabriquée à partir du matériau utilisé pour les astronautes. Snoopy est un beagle dans la bande dessinée emblématique Peanuts de Charles M Schulz.

Ce sera le premier voyage de Snoopy sur la lune. Le clip était sous-titré: «Du vol d’une niche rouge au vol d’une fusée vers la Lune. Bien que la mission Artemis I sur la Lune soit sans équipage, il y aura un visage familier à bord du vaisseau spatial Orion. Snoopy sera l’indicateur d’apesanteur à bord de la capsule, qui sert un objectif très important : illustrer visuellement le moment où le vaisseau spatial a atteint l’apesanteur de la microgravité. Vérifiez le ici:

Jeannie Schulz, épouse du créateur de Snoopy, Charles Schulz, a déclaré: “Artemis est le plan de la NASA pour retourner sur la lune et Snoopy va être l’indicateur de gravité zéro.”

Un indicateur Zero-G ou Zero Gravity montre le moment où l’équipage et le vaisseau spatial atteignent l’apesanteur, a expliqué Barbara Zelon, responsable de la communication chez Exploration Systems de la NASA.

Les utilisateurs d’Instagram sont en admiration devant Snoopy et son nouveau look. Ils ont hâte de voir comment la mission se déroule. La collaboration entre Peanut Worldwide et la NASA a suscité beaucoup d’enthousiasme pour le lancement. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Comme ce travail est inspirant pour la nouvelle génération et aussi pour nous, la génération d’Artemis… J’ai hâte d’Artemis I, également meilleurs vœux à Crew 5 demain.”

Un autre utilisateur a commenté: “Comme c’est agréable de voir que tout est fait avec amour et attention aux détails les plus importants. Je suis toujours avec vous,”

Beaucoup se demandaient si le charmant Snoopy en combinaison spatiale serait disponible à la vente. Quelques-uns étaient sûrs que cela ferait non seulement un objet de collection cool pour eux-mêmes, mais serait un cadeau incroyable pour les plus petits. Un troisième utilisateur a commenté: «Aw, tellement cool. Vont-ils vendre Snoopy portant la combinaison spatiale sur le marché ? C’est juste adorable.

La relation entre la NASA et Snoopy a commencé il y a plus de 50 ans avec le programme Apollo. Quand, en 1969, les astronautes Gene Cernan, John Young et Thomas Stafford d’Apollo 10 ont utilisé le module lunaire pour sauter autour de la surface de la Lune à moins de 50 000 pieds (15 240 mètres) et « espionner » le site d’atterrissage d’Apollo 11. Cela a incité l’équipage à nommer le module lunaire “Snoopy”. Le module de commande Apollo s’appelait également Charlie Brown.

Depuis lors, la NASA a célébré les réalisations liées au succès des missions et à la sécurité des vols humains avec le “Silver Snoopy Award”. La tradition se poursuivra alors qu’Artemis I est sur le point de transporter un paquet de broches Snoopy en argent pour de futures reconnaissances.

