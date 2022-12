La NASA envisage un plan de sauvegarde de SpaceX pour l’équipage du navire russe Soyouz qui fuit

La NASA étudie si le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX peut potentiellement offrir une alternative de retour à la maison pour certains membres d’équipage de la Station spatiale internationale après qu’une capsule russe a provoqué une fuite de liquide de refroidissement alors qu’elle était amarrée au laboratoire orbital.

La NASA et l’agence spatiale russe Roscosmos enquêtent sur la cause d’une ligne de liquide de refroidissement perforée sur un radiateur externe du vaisseau spatial russe Soyouz MS-22, qui est censé renvoyer son équipage de deux cosmonautes et un astronaute américain sur Terre au début de l’année prochaine.

Mais la fuite du 14 décembre, qui a vidé le Soyouz d’un fluide vital utilisé pour réguler la température de la cabine de l’équipage, a fait dérailler les routines de la station spatiale russe, les ingénieurs de Moscou examinant s’il fallait lancer un autre Soyouz pour récupérer l’équipe de trois hommes qui s’est envolée vers l’ISS. à bord de l’engin MS-22 paralysé.

Si la Russie ne peut pas lancer un autre navire Soyouz, ou décide pour une raison quelconque que cela serait trop risqué, la NASA envisage une autre option.

“Nous avons posé quelques questions à SpaceX sur leur capacité à renvoyer des membres d’équipage supplémentaires sur Dragon, si nécessaire, mais ce n’est pas notre objectif principal pour le moment”, a déclaré la porte-parole de la NASA, Sandra Jones, dans un communiqué à Reuters.

SpaceX n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

On ne savait pas ce que la NASA avait spécifiquement demandé aux capacités du Crew Dragon de SpaceX, par exemple si la société pouvait trouver un moyen d’augmenter la capacité de l’équipage du Dragon actuellement amarré à la station, ou de lancer une capsule vide pour le sauvetage de l’équipage.

Mais l’implication potentielle de la société dans une mission dirigée par la Russie souligne le degré de précaution que la NASA prend pour s’assurer que ses astronautes peuvent retourner sur Terre en toute sécurité, si l’un des autres plans d’urgence organisés par la Russie échoue.

De gauche à droite : l’astronaute de la NASA Frank Rubio, le cosmonaute de Roscosmos Sergey Prokopyev et le cosmonaute de Roscosmos Dmitri Petelin sont présentés avant le lancement de la mission Soyouz MS-22 le 21 septembre. (Yuri Kochetkov/Associated Press)

La capsule Soyouz qui fuit a transporté l’astronaute américain Frank Rubio et les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin vers la station spatiale en septembre pour une mission de six mois. Leur retour était prévu en mars 2023.

Les quatre autres membres d’équipage de la station – deux autres de la NASA, un troisième cosmonaute russe et un astronaute japonais – sont arrivés en octobre via une capsule SpaceX Crew Dragon sous contrat avec la NASA, qui reste également stationnée à l’ISS.

La capsule Crew Dragon de SpaceX, une nacelle en forme de boule de gomme avec quatre sièges d’astronautes, est devenue la pièce maîtresse des efforts de vols spatiaux humains de la NASA en orbite terrestre basse. Outre le programme russe Soyouz, c’est la seule entité capable de transporter des humains vers la station spatiale et retour.

3 coupables possibles

Trouver ce qui a causé la fuite pourrait être pris en compte dans les décisions sur la meilleure façon de renvoyer les membres d’équipage. Une crevaison causée par un météoroïde, une frappe d’un débris spatial ou une défaillance matérielle de la capsule Soyouz elle-même sont trois causes possibles de la fuite sur lesquelles la NASA et Roscosmos enquêtent.

Un dysfonctionnement matériel pourrait soulever des questions supplémentaires pour Roscosmos sur l’intégrité d’autres véhicules Soyouz, comme celui qu’il pourrait envoyer pour le sauvetage de l’équipage, a déclaré Mike Suffredini, qui a dirigé le programme ISS de la NASA pendant une décennie jusqu’en 2015.

“Je peux vous assurer que c’est quelque chose qu’ils examinent, pour voir ce qu’il y a là-bas et s’il y a lieu de s’en inquiéter”, a-t-il déclaré. “Le truc avec les Russes, c’est qu’ils sont vraiment doués pour ne pas parler de ce qu’ils font, mais ils sont très minutieux.”

Dans cette image de la vidéo mise à disposition par la NASA, une capsule SpaceX Crew Dragon s’approche de la Station spatiale internationale le 6 octobre. (NASA)

Le chef de Roscosmos, Yuri Borisov, avait précédemment déclaré que les ingénieurs décideraient d’ici mardi comment renvoyer l’équipage sur Terre, mais l’agence a déclaré ce jour-là qu’elle prendrait la décision en janvier.

La NASA a précédemment déclaré que les températures de la capsule restaient “dans des limites acceptables”, son compartiment de l’équipage étant actuellement ventilé avec un flux d’air autorisé à travers une trappe ouverte vers l’ISS.

Sergei Krikalev, le chef russe des programmes spatiaux avec équipage, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que la température augmenterait rapidement si l’écoutille de la station était fermée.

La NASA et Roscosmos se concentrent principalement sur la détermination de la cause de la fuite, a déclaré Jones, ainsi que sur la santé du MS-22, qui est également destiné à servir de canot de sauvetage pour l’équipage de trois hommes au cas où une urgence sur la station nécessiterait une évacuation.

Une pluie de météorites récente a initialement semblé augmenter les chances d’une frappe de micrométéoroïdes en tant que coupable, mais la fuite était dans le mauvais sens pour que ce soit le cas, a déclaré le responsable du programme ISS de la NASA, Joel Montalbano, aux journalistes la semaine dernière, bien qu’une roche spatiale puisse avoir viennent d’une autre direction.

Et si un morceau de débris spatial est à blâmer, cela pourrait alimenter les inquiétudes d’un environnement orbital de plus en plus désordonné et soulever des questions quant à savoir si des équipements vitaux tels que la ligne de refroidissement de l’engin spatial auraient dû être protégés par un blindage contre les débris, comme d’autres parties du MS-22 les engins spatiaux sont.

“Nous ne sommes pas à l’abri de tout dans la station spatiale”, a déclaré Suffredini. « Nous ne pouvons pas nous protéger contre tout.