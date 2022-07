La NASA enverra plus d’hélicoptères sur Mars

Le plan initial était d’envoyer un rover construit par l’ESA pour ramasser les échantillons et les ramener à l’atterrisseur, où ils seraient chargés sur une fusée et lancés en orbite martienne. Un autre vaisseau spatial saisirait le conteneur avec les roches et les emmènerait sur Terre. Mais la conception du rover devenait plus grande et, avec cette fusée, devenait trop lourde pour tenir sur un atterrisseur. Plus tôt cette année, la NASA a annoncé qu’elle allait utiliser deux atterrisseurs – un pour le rover et un pour la fusée de retour.

La refonte de la mission élimine le fetch rover. Au lieu de cela, le plan est que Persévérance se rende à l’atterrisseur, où 30 échantillons de roche seraient chargés sur la fusée de retour. Alors que Curiosity, un rover au design presque identique à celui de Perseverance, continue d’opérer sur Mars une décennie après son arrivée, les responsables de la NASA sont convaincus que Perseverance sera toujours en état de marche lorsque l’atterrisseur Mars Sample Return arrivera en 2030.