La NASA enfonce un vaisseau spatial dans un astéroïde, Twitter l’appelle “Right Out of Movies”

Et si un astéroïde tueur chargeait un jour vers la Terre ? La NASA a prouvé que nous aurions peut-être une chance contre un événement aussi dévastateur. L’agence a envoyé un vaisseau spatial percuter un astéroïde à une vitesse fulgurante et a eu un impact lundi, même s’il reste à voir à quel point le cours de l’astéroïde a été modifié à cause de cela. Le vaisseau spatial de la NASA nommé DART a percuté un astéroïde inoffensif appelé Dimorphos, rapporte l’Associated Press. Dimorphos est une petite roche spatiale – une lune de Didymos de 525 pieds (160 mètres).

Cette mission, qui a coûté 325 millions de dollars, est la première du genre visant à modifier le parcours d’un objet naturel dans l’espace. Même si l’impact est devenu évident lorsque le signal radio de Dart s’est éteint juste au moment où il pénétrait dans Dimorphos à 14 000 mph (22 500 km/h), il faudra quelques mois pour déterminer à quel point la trajectoire de l’astéroïde a été modifiée. Une vidéo du moment où l’impact s’est produit est devenue virale sur les réseaux sociaux.

“SUCCES D’IMPACT ! Regardez depuis la caméra DRACO de #DARTMIssion, alors que le vaisseau spatial de la taille d’un distributeur automatique entre en collision avec succès avec l’astéroïde Dimorphos, qui a la taille d’un stade de football et ne représente aucune menace pour la Terre », a tweeté la NASA.

SUCCÈS DE L’IMPACT ! Regarder depuis #DARTMIssion‘s DRACO Camera, alors que le vaisseau spatial de la taille d’un distributeur automatique entre en collision avec succès avec l’astéroïde Dimorphos, qui a la taille d’un stade de football et ne représente aucune menace pour la Terre. pic.twitter.com/7bXipPkjWD – NASA (@NASA) 26 septembre 2022

C’est tellement important pour la sécurité planétaire… https://t.co/ILoW3yWany – ZachNoRandolph (@ dbltree227) 27 septembre 2022

C’est une étape phénoménale ! L’avenir s’annonce bien si nous ne nous faisons pas exploser avec des armes nucléaires d’abord. Ensuite, les missions Artemis. https://t.co/qrU8fxZugl – Dragon Rouge (@dragonversation) 27 septembre 2022

Honnêtement, c’est tellement cool que cela se produise. J’ai l’impression que tout le monde a toujours pensé à cette idée d’essayer de changer le cours de l’astéroïde en les attaquant avec des projectiles (je veux dire des films cmon), mais le voir réellement se produire est tellement WHACK et génial 🚀 https://t.co/5GcZhSyIf3 – toi-goro-majima-stan 👹🔪 (@motherofwisp) 27 septembre 2022

“Pour autant que nous puissions en juger, notre premier test de défense planétaire a été un succès”, a déclaré plus tard Elena Adams de Mission Control lors d’une conférence de presse, sous les applaudissements enthousiastes de la salle. « Je pense que les Terriens devraient mieux dormir. Certainement, je le ferai.

(Avec entrées AP)

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici