La NASA dit que l’étoile géante rouge agitée Bételgeuse a eu une explosion sans précédent

Massif étoile supergéante rouge Bételgeuse est à la fin de sa durée de vie, du moins sur des échelles de temps cosmiques, mais la boule de feu gargantuesque sort en donnant des coups de pied et en hurlant.

Les astronomes ont utilisé le télescope spatial Hubble de la NASA et d’autres observatoires pour déterminer que l’étoile senior avait en fait explosé une partie de sa surface en 2019.

“Nous n’avons jamais vu auparavant une énorme éjection de masse de la surface d’une étoile. Il nous reste quelque chose que nous ne comprenons pas complètement”, a-t-il ajouté. a déclaré Andrea Dupree du Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics dans un rapport. “C’est un phénomène totalement nouveau que nous pouvons observer directement et résoudre les détails de surface avec Hubble. Nous observons l’évolution stellaire en temps réel.”

Dupree est le premier auteur de un document dans l’Astrophysical Journal décrivant l’explosion et ses retombées.

L’étoile gonflée de stade avancé a un diamètre ahurissant d’environ un milliard de kilomètres, ce qui signifie que si vous remplaciez notre soleil par Bételgeuse, l’étoile s’étendrait jusqu’à l’orbite de Jupiter. À près de 10 millions d’années, il a deux fois l’âge de notre soleil et pourrait exploser en supernova au cours des 100 000 prochaines années.

NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI)



Les chercheurs appellent l’événement de 2019 une “éjection de masse de surface” ou SME, qui est quelque peu similaire aux éjections de masse coronale que nous voyons éclater de l’atmosphère extérieure de notre propre soleil, provoquant souvent des aurores lumineuses et des perturbations radio sur Terre. Cependant, l’éruption de Bételgeuse a éjecté environ 400 milliards de fois plus de masse qu’un CME moyen.

Souffler un morceau de son sommet a créé un nuage de poussière autour de l’étoile, qui a également laissé une grande tache fraîche sur sa surface. En conséquence, Bételgeuse s’est considérablement atténuée, suffisamment pour que même les astronomes amateurs puissent remarquer le changement. Pendant des mois en 2019 et 2020, il y a eu la spéculation selon laquelle la gradation pourrait être le précurseur de la supernova de l’étoile.

Il est maintenant plus clair que la gradation était en fait la preuve d’une explosion plus petite qui s’était déjà produite, et Dupree prévient que bien que dramatique, tirer un morceau de lui-même dans l’espace ne signifie pas que la fin de Bételgeuse est proche. En fait, la star se remet lentement de l’explosion.

“Betelgeuse continue de faire des choses très inhabituelles en ce moment ; l’intérieur est en quelque sorte rebondissant”, a déclaré Dupree.

Chaque fois que Bételgeuse finira par se faire exploser complètement, elle sera visible de la Terre, même dans le ciel de jour.

Ensuite, les astronomes continueront d’examiner les données de l’explosion pour obtenir une image plus détaillée de ce qui s’est passé. Les chercheurs peuvent même essayer d’utiliser le tout nouveau télescope spatial James Webb de la NASA pour essayer de capturer des images du morceau d’étoile supergéante éjecté traversant le cosmos.