La NASA dit que les astronautes de l’ISS cultivent des piments pour la première fois

Les astronautes de la Station spatiale internationale ajoutent quelque chose d’épicé à leur alimentation : des piments rouges et verts.

Les piments hachurés sont arrivés à la station en juin dans le cadre d’une expérience initiée par l’astronaute Shane Kimbrough, a annoncé la NASA.

Kimbrough, qui fait partie de l’équipage de sept membres de l’Expédition 65, avait déjà fait l’expérience de la culture et de la consommation de laitue romaine rouge « Outredgeous » en 2016.

« C’est l’une des expériences les plus complexes sur la station à ce jour en raison des longs temps de germination et de croissance », a déclaré Matt Romeyn, chercheur principal de PH-04, dans un communiqué de presse de la NASA.

Une équipe des programmes de recherche et de technologie d’exploration du Kennedy Space Center a planté les graines dans un support scientifique qui s’insère dans une chambre de croissance des plantes, l’Advanced Plant Habitat, dans le laboratoire en orbite où les astronautes élèvent des cultures, selon la NASA.

Cependant, les astronautes devront attendre avant de prendre une bouchée. Les poivrons mettent quatre mois à pousser et ils devront les récolter une dernière fois avant d’être consommés.

L’équipage devrait manger une partie des piments et renvoyer le reste sur Terre pour analyse, s’il est indiqué qu’ils peuvent être consommés sans danger.

« Nous avons déjà testé la floraison pour augmenter les chances d’une récolte réussie, car les astronautes devront polliniser les poivrons pour faire pousser des fruits », a déclaré Romeyn.

À la fin de 2015, les astronautes ont fait pousser des zinnias sur la station, un précurseur des cultures à fleurs qui mettent plus de temps à pousser comme des poivrons.

En raison de la microgravité, les équipages de la station peuvent perdre une partie de leur sens du goût et de l’odorat et peuvent préférer des aliments plus épicés ou assaisonnés, selon Romeyn.

« Cultiver des légumes colorés dans l’espace peut avoir des avantages à long terme pour la santé physique et psychologique », a déclaré Romeyn.

« Pour réussir à envoyer des gens sur Mars et à les ramener sur Terre, nous aurons besoin non seulement des aliments les plus nutritifs, mais aussi des meilleurs au goût. »

