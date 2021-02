La NASA dit que la Lune d’ici 2024 « n’est plus réaliste », mais maintient le programme Artemis malgré le manque de financement

Atterrir sur la Lune d’ici 2024 n’est plus un objectif réaliste, a discrètement admis l’agence spatiale américaine. Alors que l’administration Biden a déclaré qu’elle maintiendrait le programme Artemis de l’ère Trump, rien n’indiquait que le Congrès le finance réellement.

« L’objectif d’atterrissage lunaire 2024 n’est peut-être plus un objectif réaliste en raison des deux dernières années de crédits, qui n’ont pas fourni suffisamment de financement pour rendre 2024 réalisable », L’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk, a déclaré à Ars Technica mercredi soir.

L’agence était «Examiner le programme pour trouver la voie la plus efficace à suivre», il ajouta.

C’était la première fois qu’un haut responsable de la NASA annulait la date, a noté la publication. L’admission est venue tranquillement, à la veille de l’atterrissage très médiatisé de la mission Mars 2020, amenant un rover et un drone sur la planète rouge.

Plus tôt ce mois-ci, la NASA a également annoncé un retard dans l’attribution des contrats de système d’atterrissage humain pour le programme Artemis de fin février à la seconde moitié d’avril, invoquant la nécessité de disposer de plus de temps pour gérer le «Grand et complexe» approvisionnement.

Cependant, le retard pourrait aussi être dû à des considérations politiques. Il y a trois soumissionnaires pour le HLS – Blue Origin, fondé par le magnat d’Amazon et du Washington Post Jeff Bezos; Dynetics, propriété des entrepreneurs militaires Leidos et Lockheed Martin; et SpaceX d’Elon Musk.

Onze sénateurs démocrates ont écrit une lettre plus tôt ce mois-ci à l’administration Biden, l’exhortant à poursuivre le programme Artemis. Ars Technica a indiqué qu’ils venaient principalement d’États où Blue Origin a des activités, et a fait valoir que l’abandon du moonshot entraînerait la perte d’emplois. Cependant, leur lettre ne reconnaissait pas que c’était le Congrès qui n’avait pas financé adéquatement le programme.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, non plus, lorsqu’elle a déclaré aux journalistes le 4 février que l’administration Biden maintiendrait le programme Artemis.

«L’exploration lunaire bénéficie d’un large soutien bicaméral au Congrès, le plus récemment détaillé dans le projet de loi omnibus sur les dépenses de l’exercice 2021, et nous soutenons certainement cet effort et cette entreprise,»Dit-elle, n’offrant aucun détail sur la façon de procéder.

Cela ferait d’Artemis et de la Force spatiale les rares programmes de l’ère Trump que l’administration Biden ne s’est pas empressé de démanteler à la première occasion.

Le président Donald Trump a déployé le programme moonshot en 2019, avant le 50e anniversaire des atterrissages sur la Lune. Le programme a été nommé d’après Artemis, la soeur jumelle d’Apollo – le dieu grec dont le premier moonshot américain a été nommé d’après – et était censé inclure une femme dans le groupe d’atterrissage. Il n’y a pas eu d’humains sur la Lune depuis décembre 1972, lorsque la mission Apollo 17 est partie.

