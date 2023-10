La NASA dévoilera le premier échantillon d’astéroïde géocroiseur récemment restitué

Par Steve Gorman

(Reuters) – La NASA devait donner mercredi un premier aperçu au public de ce que les scientifiques ont trouvé à l’intérieur d’un conteneur hermétiquement fermé qui a été renvoyé sur Terre le mois dernier, contenant le plus grand échantillon de sol jamais prélevé à la surface d’un astéroïde.

Les matériaux collectés par la sonde OSRIS-REx il y a trois ans sur l’astéroïde géocroiseur Bennu devaient être dévoilés au Johnston Space Center de la NASA à Houston, un peu plus de deux semaines après avoir été parachutés dans le désert de l’Utah.

L’atterrissage de la capsule de retour a couronné une mission conjointe de six ans de l’agence spatiale américaine et de l’Université de l’Arizona. Il ne s’agit que du troisième échantillon d’astéroïde, et de loin le plus gros, jamais renvoyé sur Terre pour analyse, après deux missions similaires de l’agence spatiale japonaise qui se sont terminées en 2010 et 2020.

Comme les autres astéroïdes, Bennu est une relique du premier système solaire. Parce que sa chimie et sa minéralogie actuelles sont pratiquement inchangées depuis leur formation il y a environ 4,5 milliards d’années, elles contiennent des indices sur les origines et le développement de planètes rocheuses telles que la Terre, et peut-être même sur l’évolution de la vie.

La capsule et son contenu ont été initialement examinés dans une « salle blanche » du polygone d’essai et d’entraînement de l’Utah, près du site d’atterrissage. La capsule a ensuite été transportée par avion vers le centre Johnson, où sa cartouche intérieure a été ouverte afin que les échantillons soient répartis en spécimens plus petits promis à quelque 200 scientifiques répartis dans 60 laboratoires à travers le monde.

Au moment de son atterrissage, le poids de l’échantillon de Bennu était estimé entre 100 et 250 grammes (3,5 à 8,8 onces).

La NASA devait annoncer mercredi une mesure plus précise, ainsi qu’une confirmation indiquant si l’objectif de collecter un échantillon vierge, totalement exempt de contamination terrestre, a été atteint.

Des caractéristiques physiques telles que la densité, la couleur et la forme du matériau – qu’il soit constitué de roches, de cailloux, de grains fins ou de poussière – devraient également être révélées.

Les échantillons renvoyés en 2020 par la mission japonaise Hayabusa2 depuis Ryugu, un autre astéroïde proche de la Terre, contenaient deux composés organiques, renforçant l’hypothèse selon laquelle les objets célestes tels que les comètes, les astéroïdes et les météorites qui ont bombardé la Terre primitive ont ensemencé la jeune planète avec l’élément primordial. ingrédients pour la vie.

Bennu, un petit corps riche en carbone découvert en 1999, semble être constitué d’un amas de roches meubles, comme un tas de décombres, selon les scientifiques. Il mesure environ 500 mètres de diamètre, ce qui le rend légèrement plus large que l’Empire State Building. Il est haut mais minuscule par rapport à l’astéroïde Chicxulub qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d’années, anéantissant les dinosaures.

OSIRIS-REx a été lancé en 2016 et a atteint Bennu en 2018, puis a passé près de deux ans en orbite autour de l’astéroïde avant de s’aventurer suffisamment près pour prélever un échantillon du matériau de surface meuble avec son bras robotique le 20 octobre 2020.

La NASA doit lancer jeudi une mission distincte sur un astéroïde plus éloigné appelé Psyché, un corps riche en métaux considéré comme le noyau résiduel d’une protoplanète et le plus grand objet métallique connu du système solaire.

(Reportage de Steve Gorman à Los Angeles ; édité par Will Dunham)