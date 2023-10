La NASA dévoile un nouvel échantillon d’astéroïde riche en carbone

Mercredi, la NASA a donné au public un premier aperçu de ce que les scientifiques ont découvert à l’intérieur d’une capsule scellée renvoyée sur Terre le mois dernier, transportant un échantillon de sol riche en carbone prélevé à la surface d’un astéroïde, comprenant des minéraux argileux aquifères.

Une petite quantité de matériaux collectés par le vaisseau spatial OSIRIS-REx il y a trois ans sur l’astéroïde géocroiseur Bennu a été dévoilée dans un auditorium du Johnson Space Center de la NASA à Houston, un peu plus de deux semaines après avoir été parachutée dans le désert de l’Utah. .

L’atterrissage de la capsule de retour a couronné une mission conjointe de sept ans de l’agence spatiale américaine et de l’Université de l’Arizona. Il ne s’agit que du troisième échantillon d’astéroïde, et de loin le plus gros, renvoyé sur Terre pour analyse, après deux missions similaires de l’agence spatiale japonaise qui se sont terminées en 2010 et 2020.

« Ce sont des jours comme celui-ci qui continuent de m’étonner », a déclaré le chef de la NASA, Bill Nelson, en présentant sur un écran la première image du matériel récupéré de Bennu, un artefact céleste vieux d’environ 4,5 milliards d’années.

L’image montrait un amas lâche de petites roches de couleur anthracite, de cailloux et de poussière qui avaient été laissés dans la partie extérieure de l’ensemble de collecte d’échantillons lorsque le sol de l’astéroïde a été aspiré à travers un filtre dans la cartouche de stockage du vaisseau spatial.

Les techniciens sont toujours en train de démonter méthodiquement le matériel entourant la boîte scientifique interne contenant la majeure partie du spécimen, un processus qui devrait prendre encore deux semaines.

Mais l’échantillon « bonus » du matériau de débordement a été immédiatement examiné avec des microscopes électroniques et des instruments à rayons X, a déclaré Dante Lauretta, chercheur principal de la mission à l’Université d’Arizona.

Ce qu’ils ont trouvé était un matériau riche en carbone, près de 5 % en poids d’un élément essentiel à toute vie sur Terre, ainsi que des molécules d’eau enfermées dans la structure cristallisée des fibres d’argile, a déclaré Lauretta.

Les scientifiques ont également découvert des minéraux de fer sous forme de sulfures de fer et d’oxydes de fer, « qui eux-mêmes indiquent une formation dans un environnement riche en eau », a déclaré Lauretta lors d’un point de presse ultérieur.

Daniel Glavin, chercheur principal en matière d’échantillons au Goddard Space Flight Center de la NASA, a déclaré que les premières analyses ont révélé que le matériau semblait être « chargé de matières organiques ».

Les résultats préliminaires suggèrent la probabilité de nouvelles découvertes qui pourraient étayer l’hypothèse selon laquelle la Terre primitive aurait été ensemencée avec les ingrédients primordiaux pour la vie par des objets célestes tels que des comètes, des astéroïdes et des météorites qui ont bombardé la jeune planète.

Tas de décombres anciens

Bennu, découvert en 1999, est décrit par les scientifiques comme un amas de matériaux rocheux relativement lâche, semblable à un tas de décombres, maintenu ensemble par la gravité. Il mesure environ 500 mètres de diamètre, ce qui le rend légèrement plus large que l’Empire State Building. Il est haut mais minuscule par rapport à l’astéroïde Chicxulub qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d’années, anéantissant les dinosaures.

Comme les autres astéroïdes, Bennu est une relique du premier système solaire. Parce que sa chimie et sa minéralogie actuelles sont pratiquement inchangées depuis sa formation, elle contient des indices sur les origines et le développement de planètes rocheuses telles que la Terre, et pourrait s’avérer essentielle pour les études d’astrobiologie.

La capsule a d’abord été inspectée au polygone de test et d’entraînement de l’Utah, près du site d’atterrissage, puis transportée par avion à Houston pour un examen plus approfondi dans une « salle blanche » spécialement construite à l’intérieur d’une installation de conservation d’astromatériaux du Johnson Space Center.

Dans les mois à venir, l’échantillon global d’astéroïdes sera divisé en spécimens plus petits promis à quelque 200 scientifiques répartis dans 60 laboratoires à travers le monde.

Au moment de son atterrissage, le poids de l’échantillon de Bennu était estimé à environ 250 grammes (8,8 onces), bien au-dessus de la quantité minimale de 60 grammes (2 onces) que les scientifiques espéraient collecter. Une mesure plus précise arrivera dans quelques semaines, une fois le bidon complètement ouvert et tout le contenu pesé.

OSIRIS-REx a été lancé en 2016 et a atteint Bennu en 2018, puis a passé près de deux ans en orbite autour de lui avant de s’aventurer suffisamment près pour prélever un échantillon du matériau de surface meuble avec son bras robotique le 20 octobre 2020.

Lauretta a déclaré que l’analyse préliminaire des premiers morceaux de l’échantillon a montré que les observations orbitales de l’astéroïde avaient « prédit la minéralogie avec beaucoup de précision ».

La NASA doit lancer jeudi une mission distincte sur un astéroïde plus éloigné appelé Psyché, un corps riche en métaux considéré comme le noyau résiduel d’une protoplanète et le plus grand objet métallique connu du système solaire.

