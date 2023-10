La NASA dévoile un échantillon prélevé à la surface de l’astéroïde géocroiseur Bennu | Actualités spatiales

L’agence spatiale américaine et les scientifiques affirment que l’échantillon prélevé à Bennu contient une abondance d’eau et de carbone, ainsi que des minéraux de fer.

Un échantillon de matière collecté à la surface de l’astéroïde géocroiseur Bennu s’est avéré contenir de l’eau et du carbone en abondance, a déclaré l’agence spatiale américaine NASA, offrant davantage de preuves à l’appui d’une théorie selon laquelle la vie sur Terre aurait été ensemencée depuis l’espace.

Les résultats ont été annoncés mercredi alors que la NASA donnait au public un premier aperçu de ce que les scientifiques ont découvert à l’intérieur d’une capsule scellée qui a été renvoyée sur Terre le mois dernier après avoir transporté des matériaux récupérés de la surface de l’astéroïde vieux de 4,5 milliards d’années par le vaisseau spatial OSIRIS-REx. .

« Il s’agit du plus gros échantillon d’astéroïde riche en carbone jamais restitué sur Terre », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, lors d’une conférence de presse au Johnson Space Center de Houston, où les premières images de poussière noire et de cailloux ont été révélées.

Le carbone représentait près de 5 pour cent du poids total de l’échantillon et était présent sous forme organique et minérale, tandis que l’eau était enfermée dans la structure cristalline des minéraux argileux, a déclaré Nelson.

Les résultats ont été obtenus grâce à une analyse préliminaire impliquant l’analyse de l’échantillon par microscopie électronique, tomodensitométrie aux rayons X, etc.

Les résultats préliminaires suggèrent la probabilité de nouvelles découvertes qui pourraient étayer l’hypothèse selon laquelle la Terre primitive aurait été ensemencée avec les ingrédients primordiaux pour la vie grâce à des objets célestes tels que des comètes, des astéroïdes et des météorites qui ont bombardé la jeune planète.

« Les secrets cachés dans les roches et la poussière de l’astéroïde seront étudiés pendant des décennies, offrant un aperçu de la formation de notre système solaire, de la manière dont les matériaux précurseurs de la vie ont pu être semés sur Terre et des précautions à prendre. pour éviter les collisions d’astéroïdes avec notre planète natale », » a déclaré la NASA dans un communiqué.

Plus de carbone que prévu et une abondance d’eau ont été trouvés dans l’échantillon d’astéroïde vieux de 4,5 milliards d’années renvoyé sur Terre par #OSIRISREx. La combinaison des deux pourrait signifier que les éléments constitutifs de la vie sur Terre pourraient être enfermés dans ces roches : https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm – NASA (@NASA) 11 octobre 2023

« C’est le rêve de tout astrobiologiste », a déclaré Daniel Glavin, scientifique principal de la NASA. Les premières analyses ont révélé que le matériau semble être « chargé de matières organiques », a-t-il déclaré.

Les premières découvertes sont le résultat d’un voyage aller-retour de sept ans que le vaisseau spatial Osiris-REx a effectué jusqu’à la surface de Bennu avant de déposer l’échantillon collecté dans une capsule scellée qui a été parachutée sur Terre le mois dernier.

OSIRIS-REx a été lancé en 2016 et a atteint Bennu en 2018, puis a passé près de deux ans en orbite autour de l’astéroïde avant de s’aventurer suffisamment près pour prélever un échantillon du matériau de surface meuble avec son bras robotique en octobre 2020.

Personne lors de l’événement de mercredi n’a pu voir les échantillons en personne – juste des photos et des vidéos. Les morceaux d’astéroïdes restent derrière des portes verrouillées dans un nouveau laboratoire du centre spatial, accessible uniquement aux scientifiques portant un équipement de protection.

Les images de l’échantillon affichées montraient un amas lâche de petites roches, cailloux et poussières de couleur anthracite qui avaient été laissés dans la partie extérieure de la boîte de stockage d’échantillons du vaisseau spatial. Les techniciens sont toujours en train de démonter méthodiquement la cartouche contenant la majeure partie du spécimen, un processus qui devrait prendre encore deux semaines.

Mais l’échantillon « bonus » du matériau de débordement a été immédiatement examiné, a déclaré Dante Lauretta, enquêteur principal de la mission à l’Université de l’Arizona. Ce que les scientifiques ont découvert était un matériau riche en carbone, soit près de 5 % en poids d’un élément essentiel à toute vie sur Terre, ainsi que des molécules d’eau enfermées dans la structure cristallisée des fibres d’argile, a déclaré Lauretta.

Les scientifiques ont également découvert des minéraux de fer sous forme de sulfures de fer et d’oxydes de fer, « qui eux-mêmes indiquent une formation dans un environnement riche en eau », a déclaré Lauretta lors d’un point de presse ultérieur.

L’astéroïde Bennu, découvert en 1999, est décrit par les scientifiques comme un amas relativement lâche de matière rocheuse, semblable à un tas de décombres, maintenu ensemble par la gravité. Il mesure environ 500 mètres de diamètre (0,3 miles).

Comme les autres astéroïdes, Bennu est une relique du premier système solaire. Parce que sa chimie et sa minéralogie actuelles sont pratiquement inchangées depuis sa formation, elle contient des indices sur les origines et le développement de planètes rocheuses telles que la Terre et pourrait s’avérer essentielle pour les études d’astrobiologie.

Dans les mois à venir, l’échantillon global d’astéroïdes sera divisé en spécimens plus petits promis à quelque 200 scientifiques répartis dans 60 laboratoires à travers le monde.