La NASA dévoile un échantillon d’astéroïde qui pourrait révéler des détails sur la vie sur Terre

La NASA a révélé mercredi que des échantillons récemment récupérés d’un astéroïde vieux de 4,5 milliards d’années contenaient des traces de carbone et d’eau, des molécules censées constituer les éléments constitutifs de la vie.

Ces résultats pourraient aider les scientifiques à comprendre comment le système solaire s’est formé et comment la vie a commencé sur Terre.

Lors d’un événement public très attendu, l’agence a donné un premier aperçu des échantillons rocheux, détaillant comment les premières études ont déjà donné des résultats passionnants. Les morceaux de roche spatiale contiennent des molécules d’eau enfermées dans des minéraux argileux et sont riches en carbone, selon les chercheurs de la NASA.

L’astrobiologiste Daniel Glavin, co-investigateur de la mission OSIRIS-REx qui a récupéré l’échantillon d’astéroïde, a déclaré que les scientifiques ont été immédiatement enthousiasmés par les premiers résultats.

« Nous avons choisi le bon astéroïde. Et pas seulement cela, nous avons ramené le bon échantillon », a déclaré Glavin. « Ce truc est le rêve d’un astrobiologiste. »

Les échantillons ont été récupérés à la surface d’un astéroïde géocroiseur connu sous le nom de Bennu, dont on estime qu’il s’est formé au cours des 10 premiers millions d’années de l’existence du système solaire.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les échantillons de Bennu, mais les résultats préliminaires sont prometteurs car la teneur en eau et en carbone de la roche spatiale peut expliquer comment l’eau a été initialement amenée sur Terre.

En tant que tel, l’astéroïde pourrait avoir joué un rôle clé dans l’émergence de la vie sur notre planète, a déclaré Dante Lauretta, chef de la mission OSIRIS-REx et professeur de sciences planétaires à l’Université de l’Arizona.

« La raison pour laquelle la Terre est un monde habitable, que nous avons des océans, des lacs, des rivières et de la pluie, c’est parce que ces minéraux argileux – des minéraux comme ceux que nous voyons à Bennu – ont atterri sur Terre il y a 4 milliards d’années, il y a quatre ans et demi. il y a un demi-milliard d’années, rendant notre monde habitable », a déclaré Lauretta.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a été lancé en 2016 et a parcouru 4 milliards de kilomètres au cours des sept dernières années pour collecter des échantillons de Bennu et les ramener sur Terre. Alors que la sonde survolait la planète le mois dernier, elle a largué une capsule contenant les précieux échantillons et l’a déposée au-dessus d’une zone d’atterrissage dans le désert de l’Utah.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx est maintenant en route vers un autre astéroïde connu sous le nom d’Apophis, qui devrait se trouver à moins de 20 000 milles de la Terre en 2029. Dans le cadre d’une mission prolongée, la sonde étudiera de près la roche spatiale et effectuera des mesures minutieuses de son orbite.