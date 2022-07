La NASA dévoile la première photo d’un nouveau télescope — RT World News

L’image est la photo “la plus profonde et la plus nette” de l’univers à ce jour, a déclaré la NASA

La NASA a révélé la première photo prise avec le nouveau télescope spatial James Webb, partageant une image infrarouge spectaculaire de galaxies lointaines et de certains des objets les plus faibles jamais observés.

L’agence spatiale américaine a publié l’image lundi aux côtés de ses homologues européens et canadiens, affirmant qu’elle montre “des milliers de galaxies” dans le lointain amas SMACS 0723 tel qu’il est apparu il y a environ 4,6 milliards d’années.

“Cette première image du télescope spatial James Webb de la NASA est l’image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l’univers lointain à ce jour”, La NASA a déclaré, ajoutant que la photo est “débordant de détails” et comprend le “les objets les plus faibles jamais observés dans l’infrarouge.”

Soulignant les vastes distances impliquées, l’agence a noté que la photo couvre “un morceau de ciel d’environ la taille d’un grain de sable tenu à bout de bras par quelqu’un au sol.”

L’amas SMACS 0723 est à environ 4,6 milliards d’années-lumière de la Terre, mais le télescope peut utiliser l’immense masse des galaxies comme un “lentille gravitationnelle”, lui permettant de voir des objets beaucoup plus éloignés en arrière-plan.

Lancé en décembre dernier, le télescope spatial James Webb a été développé conjointement avec les agences spatiales européenne et canadienne et devrait remplacer le télescope vieillissant Hubble, qui a été envoyé en orbite terrestre basse en 1990. Webb utilise un miroir de 21 pieds pour observer objets, éclipsant le miroir de 7,9 pieds de Hubble tout en incitant la NASA à le doubler “le télescope spatial le plus grand et le plus puissant du monde.” Contrairement à son prédécesseur, cependant, le nouvel appareil maintient une orbite solaire à environ 1 million de kilomètres de la Terre, ce qui l’aide à regarder plus loin dans le cosmos.

L’image publiée lundi est la première d’une série, le reste devant être diffusé par la NASA plus tard cette semaine.