La NASA dévoile des photos de collision d’astéroïdes

Les images ont été capturées simultanément par deux télescopes spatiaux massifs

L’agence spatiale américaine a publié une série de photos montrant les conséquences d’un “défense planétaire” expérience qui visait à faire dévier un astéroïde entrant de sa trajectoire, avec des panaches géants de matière vus s’envoler de l’objet après une collision délibérée avec un vaisseau spatial.

La NASA a publié les images jeudi, révélant les premiers résultats du test de redirection de double astéroïde (DART) effectué plus tôt cette semaine, ce que l’agence spatiale a considéré comme le “Le premier test au monde de la technique d’atténuation de l’impact cinétique, utilisant un vaisseau spatial pour dévier un astéroïde.” Les photos ont été prises par le télescope spatial Hubble et le nouveau télescope spatial James Webb, marquant également la première fois que les deux observatoires ont capturé le même corps céleste simultanément.

“Quand j’ai vu les données, j’étais littéralement sans voix, abasourdi par le détail incroyable de l’éjecta capturé par Hubble”, a déclaré Jian-Yang Li du Planetary Science Institute de Tucson, en Arizona, qui a dirigé les observations de l’équipe Hubble, faisant référence aux panaches de matériaux projetés par l’astéroïde Dimorphos. “Je me sens chanceux d’être témoin de ce moment et de faire partie de l’équipe qui a rendu cela possible.”

Découvrez les clichés “après” de Hubble #DARTMission impact! Plus tôt cette semaine, @NASA a intentionnellement écrasé un vaisseau spatial sur Dimorphos, une lune d’astéroïde non menaçante dans le système à double astéroïde de Didymos, lors d’un test de défense planétaire : https://t.co/pe2qeFDYoS pic.twitter.com/VQ5X1pQlEy – Hubble (@NASAHubble) 29 septembre 2022

On peut voir que Dimorphos devient de plus en plus lumineux dans les images capturées 22 minutes, 5 heures et 8,2 heures après l’impact de DART, avec d’énormes nuages ​​projetés de sa surface semblant briller d’un bleu pâle à la lumière visible.

Vitesse, je suis vitesse. Observer le #DARTMission impact avec Webb était un défi unique. La cible s’est déplacée à une vitesse plus de 3 fois plus rapide que la limite de vitesse d’origine que Webb a été conçu pour suivre ! Dans les semaines qui ont précédé l’impact, les équipes ont soigneusement testé leur réussite. pic.twitter.com/XGpTsMg0Ab – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 29 septembre 2022

Une autre série de timelapse du télescope James Webb montre l’astéroïde juste avant la collision, ainsi que plusieurs heures après l’impact. Un “zone d’éclaircissement rapide et extrême” peut être observé après que DART ait atteint sa cible, a déclaré la NASA.

En voici un d’Hawaï https://t.co/ULbGTF4fM8 — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 29 septembre 2022

L’agence spatiale continuera de se pencher sur Dimorphos et son astéroïde compagnon Didymos pour déterminer les effets de l’expérience DART, les chercheurs devant surveiller le système d’astéroïdes binaires 10 fois de plus au cours des trois prochaines semaines. La NASA prévoit également d’observer les astéroïdes à l’aide de l’instrument dans l’infrarouge moyen (MIRI) et du spectrographe dans le proche infrarouge (NIRSpec) du télescope Webb pour aider à comprendre la composition chimique des objets.