La NASA demande à des partenaires privés de concevoir un vaisseau spatial pour désorbiter l’ISS

La Station spatiale internationale (ISS) est en orbite autour de la Terre depuis 24 ans, hébergeant des équipages d’astronautes et menant des expériences dans un environnement de microgravité. Cependant, d’ici 2030, le règne de la station spatiale en orbite terrestre basse doit prendre fin et la NASA cherche exactement comment y parvenir.

Sortir les poubelles (dans l’espace)

La NASA a lancé un appel d’offres aux entreprises spatiales privées aux États-Unis pour qu’elles élaborent un vaisseau spatial capable de désorbiter l’ISS en toute sécurité dans le cadre de son plan de retraite, a indiqué l’agence spatiale. annoncé mercredi.

L’ISS restera opérationnelle jusqu’en 2030. Après quoi, la station spatiale devra être désorbitée en toute sécurité pour éviter que le laboratoire ne tombe sur des zones peuplées. Pour ce faire, la NASA suggère une « nouvelle conception de vaisseau spatial ou une modification d’un vaisseau spatial existant qui doit fonctionner lors de son premier vol et disposer d’une redondance suffisante et d’une capacité de récupération des anomalies pour poursuivre la combustion critique de la désorbitation », a écrit l’agence spatiale.

En d’autres termes, la NASA demande soit la conception d’un nouveau vaisseau spatial, soit des modifications à un vaisseau existant qui doit fonctionner avec succès lors de sa mission initiale et posséder les systèmes de sauvegarde et les capacités de correction d’erreurs nécessaires pour effectuer la manœuvre de désorbite. Le vaisseau spatial sera probablement conçu pour servir de véhicule de transfert orbital, agissant essentiellement comme un « remorqueur spatial ». Sa fonction première serait d’abaisser l’orbite de la station spatiale, permettant ainsi à l’ISS de rentrer et de se désintégrer dans l’atmosphère terrestre. Idéalement, les restes de la station spatiale descendraient dans l’océan Pacifique.

La NASA avait précédemment suggéré d’utiliser le vaisseau spatial cargo russe Progress pour désorbiter l’ISS. Il n’est pas clair si cette option est toujours viable. En mars, La NASA a publié sa proposition de budget 2024qui comprenait 180 millions de dollars pour développer une capacité de désorbite de l’ISS d’ici la fin de 2030.

À l’époque, les responsables de la NASA avaient déclaré que le modèle actuel de désorbitation de l’ISS impliquait toujours le vaisseau spatial russe. « Mais nous développons également cette capacité américaine comme moyen d’avoir une redondance et d’être en mesure de mieux faciliter le ciblage du véhicule et le retour en toute sécurité du véhicule », a déclaré Kathy Lueders, administratrice associée des opérations spatiales de la NASA, à Gizmodo lors d’un appel. le 13 mars.

Il faudra des années pour développer, tester et certifier le véhicule américain Deorbit, a écrit la NASA dans un communiqué publié mercredi.

Après le retrait de l’ISS, la NASA prévoit de maintenir une présence en orbite terrestre basse via un modèle commercial qui sert à la fois les intérêts publics et privés. En décembre 2021, La NASA remporte des contrats à Blue Origin, Nanoracks et Northrop Grumman pour développer des conceptions de stations spatiales qui succéderont à l’ISS.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.