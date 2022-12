La NASA défie les fans de l’espace de trouver des messages secrets cachés à l’intérieur d’Orion

La NASA est peut-être sérieuse au sujet de la science, mais l’agence spatiale aime aussi s’amuser un peu. Mercredi, La NASA a interpellé le public pour parcourir une image de l’intérieur du vaisseau spatial Artemis I Orion à la recherche d’œufs de Pâques cachés, qu’il décrit comme “des énigmes amusantes, des messages cachés et des références visuelles”.

Les utilisateurs de Twitter s’efforcent de déchiffrer les énigmes, vous pouvez donc éviter les commentaires si vous souhaitez le découvrir par vous-même.

Orion est sur le chemin du retour après une lancement spectaculaire en novembre qui a lancé la nouvelle ère d’exploration lunaire Artemis de la NASA. La capsule n’a pas d’humains à bord, mais elle contient de nombreux autres articles, notamment un mannequin dans une combinaison spatiale orange, un jouet Snoopy et une démonstration technologique qui utilise l’assistant vocal Alexa d’Amazon.

Voici une image plus grande à agrandir :

Nasa



Je ne lâcherai aucun spoil majeur, mais je peux vous aider à démarrer votre chasse au trésor cosmique. Regardez en haut au centre de l’image et repérez la série de points et de tirets noirs. Commencez par le bas et traduisez le code Morse pour révéler un nom. J’ai une théorie sur qui il fait référence, mais je ne vais pas le dire.

La mission Artemis I s’est bien déroulée jusqu’à présent, envoyant le vaisseau spatial au-delà de la lune alors que la NASA cherche à prouver qu’Orion est prêt à transporter des astronautes humains pour Artemis II.

La NASA a déclaré qu’elle révélerait tous les œufs de Pâques le 10 décembre, la veille du retour prévu d’Orion sur Terre avec une éclaboussure océanique. Combien allez-vous en trouver ?