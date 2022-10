La NASA découvre une “empreinte digitale” dans l’espace

Le télescope spatial James Webb de la NASA a pris une photo inhabituelle dans le ciel nocturne. À un peu plus de 5 000 années-lumière de la Terre, les chercheurs ont vu au moins 17 anneaux de poussière autour d’une paire d’étoiles. Le duo est connu sous le nom de Wolf-Rayet 140, qui est une “étoile de type O” née avec au moins 25 fois plus de masse que le Soleil de la Terre. Une étoile Wolf-Rayet, selon un communiqué de presse de la NASA citant la découverte, est proche de la fin de sa vie, lorsque les chercheurs s’attendent à ce qu’elle s’effondre et forme un trou noir. Les images capturées par le télescope sont extraordinaires en raison des conditions spécifiques nécessaires à la formation de poussière dans l’espace. “Transformer du gaz en poussière, c’est un peu comme transformer de la farine en pain”, explique un communiqué de presse de la NASA. Les étoiles Wolf-Rayet perdent de la masse, épluchant des couches jusqu’à ce que des éléments complexes soient exposés. Certains d’entre eux incluent le carbone, que les scientifiques appellent un élément “lourd” et lorsqu’il est mélangé avec des vents spatiaux frais et une compression à partir de la rencontre de deux étoiles, dit la NASA, c’est comme “deux mains pétrissant de la pâte”. Cela crée de la poussière qui se forme lorsque les étoiles continuent de tourner. Les orbites des étoiles les réunissent une fois tous les huit ans, les anneaux capturés sur la photo sont comme des anneaux sur un tronc d’arbre marquant le passage du temps. Ce sont des données extrêmement importantes car la NASA peut maintenant les utiliser comme preuve que les étoiles Wolf-Rayet produisent des “molécules de poussière riches en carbone”. Lorsque le télescope Webb a détecté environ 17 anneaux de poussière, il a montré aux chercheurs que la zone autour des étoiles était exempte d’autres matériaux, indiquant pourquoi la poussière était si visible. “La préservation des coquilles de poussière indique que cette poussière peut survivre dans l’environnement hostile entre les étoiles, continuant à fournir de la matière pour les futures étoiles et planètes”, indique le communiqué de presse. Les astronomes sont étonnés d’avoir une telle vue à travers des photos car seules 600 étoiles Wolf-Rayet ont été découvertes à ce jour, avec des estimations d’au moins quelques milliers dans notre galaxie. “Même si les étoiles Wolf-Rayet sont rares dans notre galaxie parce qu’elles ont une courte durée de vie, il est possible qu’elles aient produit beaucoup de poussière tout au long de l’histoire de la galaxie avant d’exploser et/ou de former des trous noirs, ” a déclaré Patrick Morris, astrophysicien à Caltech à Pasadena, en Californie, et co-auteur de la nouvelle étude. Il a ajouté: “Je pense qu’avec le nouveau télescope spatial de la NASA, nous allons en apprendre beaucoup plus sur la façon dont ces étoiles façonnent le matériau entre les étoiles et déclenchent la formation de nouvelles étoiles dans les galaxies.”

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '404047912964744', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=404047912964744', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '404047912964744', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=404047912964744', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });